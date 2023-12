Escaldes: CONSENS exposa les conseqüències de l’abstenció i fa una crida als joves perquè “s’involucrin en la vida política”

Candidats de CONSENS per Escaldes-Engordany (candidatura)

Els candidats de CONSENS per Escaldes-Engordany han expressat, aquest matí de dimarts, la seva preocupació davant la desafecció política dels joves. La candidata número 11, Carolina Llorens, ha mostrat la seva preocupació davant el fet “que la gent jove no tingui la iniciativa d’anar a votar” i ha puntualitzat que són “els joves de fins a 25 anys els que menys participació tenen en la vida política”.

En aquest sentit, Llorens ha recordat que “l’abstenció té repercussions molt més greus de les que podem imaginar” afegint que “estem deixant que els altres decideixin per nosaltres”. La candidata més jove de CONSENS ha volgut posar l’exemple de les inquietuds rebudes per part d’alguns joves usuaris de l’Espai Jove que estan preocupats pel canvi d’ubicació de la instal·lació que planteja la candidatura adversària.

D’aquesta manera, Llorens ha aprofitat per a fer una crida als joves perquè s’involucrin en la vida política. Només així, afirma Llorens, “podem saber què volen, valorar-ho conjuntament amb ells i intentar donar resposta a les seves peticions”.

Per la seva banda, el candidat número, 8 Marc González, ha apuntat que des de CONSENS per Escaldes-Engordany “ens interessa escoltar als joves”. Per aquest motiu, González ha dit que es crearà el Consell de joves parroquials format per gent d’entre 12 a 16 anys. Un òrgan que, segons González, serviria per a exposar i debatre les propostes del col·lectiu que, alhora, comptaria amb un pressupost comunal per a executar les accions aprovades.

Finalment, Llorens ha volgut recordar que durant aquesta setmana hi ha diferents actes de campanya i conviden els joves per a que puguin expressar les seves inquietuds. Així, Llorens ha recordat la reunió de poble de CONSENS per Escaldes-Engordany que tindrà lloc aquest vespre, a la sala d’actes del Comú i el debat que el Fòrum de la Joventut ha programat per aquest dijous, 14 de desembre, al Punt Jove per a recollir les inquietuds del col·lectiu.