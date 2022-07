Escaldes: concert, aquest dimecres, dels finalistes del Sax Fest amb un quartet de l’ONCA

El comú d’Escaldes-Engordany segueix oferint espectacles per a tots els públics durant aquest l’estiu amb música, dansa, art i etc. Aquestes activitats van començar el passat mes de juliol, continuen aquest juliol i s’allargaran durant l’agost i, també, al setembre. La proposta per a avui, dimecres, dia 13 de juliol, és el concert amb els finalistes del Sax Fest.

Així, a les 19 hores, a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany se celebrarà el concert a càrrec dels finalistes de la 7a i 8a edició del Sax Fest, Giorgi Dzhishkariani i Louis Hognon. Aquests, a més, aniran acompanyats d’un quartet de l’ONCA.