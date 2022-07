S’estrena a Santa Coloma el primer parc inclusiu amb jocs per a persones amb diversitat funcional

Andorra la Vella ha obert aquest matí el nou Parc del Cedre, el primer parc inclusiu de la parròquia completament adaptat per a persones amb diversitat funcional i necessitats especials. La instal·lació s’ha construït a tocar de la Fundació Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell perquè també en puguin gaudir els seus usuaris.

L’espai consta de diversos elements de joc adaptats perquè els usuaris amb mobilitat reduïda hi puguin jugar, com estructures amb plataformes per a que es pugui pujar amb una cadira de rodes, més proteccions i paviment de seguretat, entre d’altres. També s’han instal·lat una zona de repòs i diversos jocs esportius, similars als que hi ha en altres punts de la parròquia, com a la recta de la Margineda.

La instal·lació ha tingut un cost d’uns 200.000 euros i, tal com ha exposat la cònsol major, Conxita Marsol, és fruit d’una demanda del Consell d’infants. En aquest sentit, ha remarcat la generositat dels més petits que proposen projectes inclusius per a tots els infants. La voluntat del Comú, ha assenyalat, és oferir espais de jocs per a tothom, incloent aquells amb necessitats especials.

De fet, en altres espais com el Parc Central ja fa temps que es va instal·lar un gronxador específic per a usuaris amb mobilitat reduïda i, ara, nous equipaments com el nou “Santa Coloma parc”, que es posarà en marxa d’aquí a unes setmanes i que també disposarà de jocs adaptats.

A l’estrena d’avui dimecres ha assistit també el pilot Albert Llovera, ambaixador d’Andorra per l’Unicef i que treballa per la defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional, que ha agraït al Comú l’estrena d’un equipament per a tothom, incloent les persones amb mobilitat reduïda i els infants amb dificultats cognitives.

Llovera ha remarcat la importància de transformar Andorra la Vella en una “capital universal”, que millora la qualitat de vida de tothom, amb espais còmodes i diàfans, més enllà d’una rampa puntual que soluciona l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Aquest nou parc inclusiu, hi ha afegit, aporta una millora que mancava a la parròquia per a una part de població especialment sensible.