Es reobre a la Seu d’Urgell la cita prèvia per a renovacions del DNI

La Policia Nacional espanyola ha comunicat que aquest dimecres reprèn de forma “gradual” el servei de cita prèvia per a l’obtenció o renovació del DNI (document nacional de identitat) o el passaport a totes les zones que ja estan en fase 2, entre les quals hi ha la regió de l’Alt Pirineu i Aran. Per tant, ja es pot tornar a fer el tràmit en comissaries com les de la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Les.

A mesura que la resta de territoris vagin entrant en aquesta fase, s’aniran incorporant de mica en mica al sistema de cita prèvia per a l’obtenció o renovació dels seus documents d’identitat. Des del cos policial remarquen que els sol·licitants han d’acudir a la seva cita amb puntualitat i de forma individual, amb l’excepció de les expedicions per a menors o per a persones que necessitin acompanyament.

Tanmateix, s’ha recordat que per a tots els DNI que hagin caducat des de l’inici de d’estat d’alarma (des del 14 de març) s’ha establert una pròrroga i es podran renovar al llarg dels propers 12 mesos; és a dir, fins al 13 de març del 2021. Es vol facilitar d’aquesta manera que l’afluència a les oficines sigui gradual i no hi hagi aglomeracions.