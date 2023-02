Es reactiva la campanya ‘Xerrem?’, del Voluntariat per la llengua

Cartell de la campanya “Xerrem?”, del Voluntariat per la llengua (Govern d’Andorra)

El Departament de Política Lingüística i Andorra Telecom reactiven la campanya de promoció i informació del programa de Voluntariat per la llengua. La promoció es renova de manera periòdica cada dos anys amb la voluntat d’atreure nous participants. El lema que es va triar per a l’última campanya, ‘Xerrem?’, i el vídeo de promoció tornaran a ser presents a les xarxes socials, les webs i els canals habituals de Política Lingüística i al local d’atenció al públic d’Andorra Telecom, per a donar un nou impuls al programa de creació i dinamització de parelles lingüístiques.

La campanya ‘Xerrem?’ mostra els integrants d’una parella lingüística fictícia, la Laia i el Matías, que queden per WhatsApp per a una trobada de conversa setmanal.

El Voluntariat per la llengua es va implantar a Andorra fa divuit anys amb l’objectiu d’unir persones que volen perfeccionar els seus coneixements de català amb voluntaris catalanoparlants que les ajuden a millorar la competència i la fluïdesa en la parla. A més, s’organitzen diverses activitats durant l’any perquè les parelles es puguin conèixer i socialitzar en altres contextos, i se’ls ofereixen promocions com invitacions de cinema, teatre, museus o concerts a l’Auditori Nacional.

Des de l’inici del Voluntariat per la llengua s’han creat més de 1.200 parelles.