Es produeix una nova defunció amb Covid-19 i ja són 83 des de l’inici de la pandèmia

En les darreres hores s’ha hagut de lamentar una nova defunció amb Covid-19, i ja són 83 les que s’han registrat des de l’inici de la pandèmia. Es tracta d’un pacient que es trobava ingressat a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, segons ha informat el Govern en un comunicat.

L’Executiu ha fet una nova actualització de les dades sanitàries aquest dijous, en la qual es registren 30 nous contagis diagnosticats i 65 altes, pel que el total de casos actius es redueix en 36. D’aquesta manera, el total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 7.699 persones –6.842 corresponen a la segona onada–. Les persones que han superat la malaltia són un total de 7.171.

Actualment hi ha 445 casos actius: 13 persones resten ingressades a planta de l’hospital i 2 a l’UCI, ambdós amb ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 23 aules estan sota vigilància activa –15 total i 8 parcial– i 53 en vigilància passiva.