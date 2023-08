Es mantenen les bones xifres d’ocupació hotelera

Turistes entrant a un hotel. Foto: Arxiu

No hi ha massa canvis pel que fa a l’ocupació hotelera al Principat respecte la setmana passada. Són dades més que correctes les que ha anunciat la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) per a aquesta època de l’any, la més forta de l’agost i, concretament, també de tot l’estiu.

Els registres dels establiments del sector, que van del 14 al 20 d’agost, assenyalen que de mitjana, de tota la setmana, hi ha hagut un 82,69% d’ocupació al país, mentre que si tan sols s’agafen les xifres de l’últim cap de setmana, aleshores, aquest, puja fins al 85,54%.

Segons la UHA, aquestes dades estan en la línia de l’habitual per aquesta època de l’any i semblants a la setmana anterior, que va ser un xic superior amb una mitjana setmanal del 86,12% (87,14% aquell cap de setmana).