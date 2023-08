Els riders lloen els circuits de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal

Els corredors elit de BTT inspeccions els traçats de la prova (Pal Arinsal)

La Copa del Món de BTT de Pal Arinsal continua escalfant motors. Avui dimecres s’ha dut a terme la track inspection per part dels corredors elit de descens, en què han pogut reconèixer el circuit, inclosa la nova zona d’arribada. Els flamants guanyadors del Campionat del Món de descens disputat a Fort William, Valentina Höll i Charlie Hatton, han estat entre els que han reconegut el traçat i han pogut comprovar de primera mà les dificultats que tindrà la cita andorrana, i han exposat les seves sensacions en roda de premsa.

“Vam estrenar una nova pista l’any passat i va ser un gran canvi. Ara és una pista molt intensa i ràpida, m’agrada el canvi de la zona de la línia de meta, i la pluja que ha caigut sembla que podrà anar bé”, ha destacat Höll, que a més d’haver revalidat el mallot de l’arc de Sant Martí recentment, lluita per a obtenir el tercer títol consecutiu de la Copa del Món de descens (actualment és segona del rànquing 2023). Per la seva part, Hatton, que ve d’assolir el seu triomf més important a Fort William, ha posat en relleu que “en ser un circuit tan intens, ho has de fer tot a la perfecció”.

En el mateix sentit s’ha expressat el ciclista alemany de cross-country, Luca Schwarzbauer, que suma un total de vuit triomfs en Copa del Món. “És una pista especial per a nosaltres (els riders de cross-country) per l’altitud, és completament diferent de les altres. Sovint els riders diem que cada cursa és diferent i especial, però de veritat considero que aquesta ho és. Al final, el més fort guanyarà i la pluja ho farà diferent de les proves que hem tingut els últims anys”.

Les primeres curses de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal es disputaran demà dijous a la tarda amb una doble ració. Les proves classificatòries júnior de descens masculí i femení tindran lloc demà a partir de les 15.45 hores, mentre que a les 17.30 hores es duran a terme les proves U23 de cross-country short-track, tant en categoria femenina com masculina.