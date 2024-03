Es fan públics els dos tutors de la segona edició de l’Ull Nu LAB

El director de cinema, Alejandro Marín (Festival Ull Nu)

La segona edició de l’Ull Nu LAB, el laboratori de guions del Festival Ull Nu, tindrà lloc del 9 al 12 de maig, en el marc de l’11è certamen del Festival ULL Nu i aquest any comptarà amb dos grans experts del sector: el director i guionista de cine Alejandro Marín i la guionista Marta Grau.

Alejandro Marín es va graduar el 2018 en Direcció per l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) amb el curtmetratge “Nacho no conduce” i el llargmetratge col·lectiu “La filla d’algú”. El 2021 dirigeix “Maricón Perdido”, sèrie creada per Bob Pop i premiada amb el premi Ondas a Millor Sèrie de Comèdia. El 2023 estrena la seva òpera prima, ‘Te estoy amando locamente’. Rodada a Sevilla i protagonitzada per Ana Wagener, Omar Banana i Alba Flores, la pel·lícula s’emmarca en els inicis del moviment LGTBI sevillà en plena transició espanyola. Va rebre cinc nominacions als Premis Goya, incloent Millor Direcció Novell i Millor Guió Original i guanyant finalment el de Millor Cançó Original; i quatre als Premis Feroz, entre ells Millor Comèdia, aconseguint el de Millor Actor de Repartiment per a La Dani.

Marta Grau és guionista, escriptora i script editor. Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UPF) i Doctora en Comunicació Social. Va ser coordinadora del Departament de Continguts del Centre de Desenvolupament Audiovisual-ICEC (2006-2008). Com a guionista, ha escrit diversos llargmetratges i sèries, entre els quals destaquen la pel·lícula Tros (2022, nominada a millor pel·lícula als premis Gaudí), la mini-sèrie Tornarem (2013, Premi Gold Panda, Premi Gaudí i Premi ATV), la tv-movie Cançó per a tu (nominada als Premis Gaudí 2020) o la direcció argumental de la sèrie Les de l’hoquei (2019-2020, TVC-Netflix, Premi CIMA a la Igualtat. També ha publicat l’assaig La mente narradora: la neurociencia aplicada al arte de escribir guiones (Editorial Laertes, 2017), juntament amb quatre novel·les literàries més, entre les quals destaca la recent Una casa on tornar (La Magrana, 2022).

Marta Grau, guionista, escriptora i script editor (Festival Ull Nu)

La convocatòria per a participar a l’Ull Nu LAB es tanca el proper dia 5 d’abril i aquest any, la llengua vehicular serà el català ja que el festival vol donar suport la creació audiovisual en aquest idioma i, en aquest sentit, enguany es compta amb el suport de la Delegació del Govern català a Andorra.

Les propostes de guió que es vulguin presentar a l’Ull Nu LAB han de ser escrites en català i els guionistes i directors participants han de ser menors de 35 anys, sense importar el lloc de procedència ni de residència.

Entre els candidats, es triaran 8 guions que seran els finalistes que gaudiran de les sessions de treball per a millorar les versions presentades al costat d’Alejandro Marín i Marta Grau. Un jurat professional triarà dos guanyadors d’entre tots els guions que s’enduran 500 euros cada un, i que hauran de servir per a ajudar a la producció del projecte treballat en el Lab.

Les inscripcions per a l’Ull Un LAB es poden realitzar enviant un correu electrònic a: participacio@festivalullnu.com i les bases es troben a la pàgina web del Festival www.festivalullnu.com/lab.





Mariona Borrull, Sofia Escudé i Álvaro Rodríguez Areny: El jurat professional

El jurat encarregat de valorar quins seran els premis del Festival Ull Nu d’aquest any 2024 estarà format per Mariona Borrull, crítiqui de cinema; la muntadora de ficció, documentals i sèries de televisió, Sofia Escudé; i el director i guionista andorrà Álvaro Rodríguez Areny.

Mariona Borrull (elli) és crítiqui de cine per a @fotogramas_es i col·labora regularment amb Gara, @el_cultural i @kinotico.es. A la ràdio, parla a Va de Cine de Ràdio 4, Tot és Comèdia de SER Catalunya i La Finestra Indiscreta de Catalunya Ràdio. S’ha centrat en la cobertura de festivals de classe A (Berlín, Cannes, Venècia, Toronto…) i és membre d’ACCEC i del Comitè dels Feroz. Va estar a la Berlinale Talents 2022.

Álvaro Rodríguez Areny és director i guionista andorrà dels curtmetratges de cinema fantàstic “Wolves”, “Le Blizzard” i “Under the Ice”, obres seleccionades cada una en més de 100 festivals internacionals, inclosos festivals de renom i qualificadors de premis Oscar, EFA, Goya i Méliès com Sitges, Odense, Fantasia, Screamfest i BIFFF, entre d’altres. Actualment, treballa en el seu primer llargmetratge “911”.

Sofia Escudé és muntadora de ficció, documentals i sèries de televisió i, juntament amb Liliana Torres també va dirigir i editar el documental “Hayati, mi vida”. Com a muntadora de documentals destaquen “Les Dones Decideixen” (premi a millor muntatge al Wales International Documentary Festival 2017), “Camera/Woman” (premiere internacional en Secció Oficial a IDFA). En sèries de ficció, la segona temporada de “Hache” per a Netflix, “Todos mienten” o “Matar al pare” per a Movistar+ i en llargmetratges de ficció destaquem “La Maternal” i “Las Niñas”, de Pilar Palomero (nominada com a millor muntatge als premis Goya, Gaudí i Platino.

Ells tres seran els encarregats de deliberar i decidir qui serà cadascun dels guanyadors d’aquest any entre tots els curtmetratges que entrin a concurs. Els premis del Festival Ull Nu 2024 són els següents: El Millor muntatge amb 1.000 euros, un premi que dota el Govern d’Andorra, el Premi al Millor guió, dotat amb 1.000 euros pel Consell General, el Premi al Millor curtmetratge, dotat pel Govern d’Andorra amb 1.500 euros, el Premi a la Millor direcció, patrocinat pel Fòrum de la Joventut d’Andorra amb 1.000 euros, el Premi a la millor fotografia, dotat per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco, per un valor de 800 euros, el Premi Jurat Carnet Jove Andorra al millor curtmetratge dotat amb 1.000 euros i el Premi memòria històrica que patrocina l’Arxiu Nacional d’Andorra amb 1.000 euros.