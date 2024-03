Andorra Digital renova la web per a donar a conèixer l’Estratègia de Digitalització per al 2030

Web d’Andorra Digital (AR+I)

Andorra Digital posa, des d’aquest dimarts, a disposició de la ciutadania, l’actualització dels continguts i de disseny de la seva web andorra-digital.com, amb l’objectiu d’apropar els usuaris al seguiment i consecució dels objectius de l’Estratègia Digital per al 2030 impulsada pel Govern. La web incorpora informació actualitzada, tant de la situació d’origen, com de l’estat actual i de la previsió dels assoliments previstos al Programa de Transformació Digital en tots els seus àmbits d’actuació: des dels tràmits fins a les dades de salut, passant per la ciberseguretat, la gestió de dades o la maduresa digital empresarial.

En l’àmbit de la salut, per exemple, s’ha passat de l’accés a les dades de manera presencial, al llançament de l’aplicació ‘Andorra Salut’ per a poder accedir a les dades clíniques, i amb l’objectiu de desplegar nous serveis de telemedicina que permetin accedir a tots els serveis de salut en remot.

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha valorat positivament l’evolució del portal digital que permet posar el ciutadà al centre i facilitar-li tota la informació. “La voluntat del Govern és que la digitalització de l’Administració, així com també del sector privat, tingui com a objectiu principal millorar el flux d’informació cap a la ciutadania perquè pugui comprendre en tot moment com avança la digitalització i què aporta”, ha apuntat.

La nova web posa a l’abast de l’usuari un seguit d’indicadors que permeten comparar la maduresa digital del país amb la mitjana europea. El director del Programa de Transformació Digital d’Andorra (PdTDA), David Vicente, destaca “la millora substancial” que ha tingut el país des de l’aplicació del PdTDA. “D’acord amb l’execució de la primera etapa del Programa de Digitalització hem millorat satisfactòriament alguns dels indicadors de mesura considerats, passant d’estar entre els països de la cua d’Europa, a situar-nos a la mitjana continental. Ara falta que amb la consecució dels objectius de l’Estratègia Digital 2030 ens apropem als països més competents d’Europa en l’àmbit de la digitalització.

La web mostra xifres actualitzades de 2023 que indiquen que el país compta avui amb gairebé 35.000 certificats digitals, 42.500 descàrregues de l’app de Salut o 15.700 dispositius actius de l’aplicació Mou_T_B, assolint l’objectiu del 25% de la població ocupada. Finalment, també es posa al dia en l’àmbit del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) i incorpora una de les novetats presentada recentment: el pla d’acompanyament personalitzat i subvencionat, per part d’una empresa homologada, per a implementar les solucions digitals adaptades a cada negoci.