Es detecten 11 nous casos de Covid-19 en les últimes 24 hores

El Govern ha informat que des d’ahir s’han diagnosticat 11 nous casos de Covid-19, pel que el total des de l’inici de la pandèmia se situa en 955. Els casos actius, però, es mantenen en 64, igual que dijous, ja que també s’han donat per curades 11 persones després de rebre un segon resultat negatiu consecutiu de PCR o TMA. El total de persones que han superat la malaltia des de l’inici de l’emergència sanitària a Andorra són 839.

Dels 11 nous casos, 9 són contactes de casos confirmats, ja sigui al país o a fora de les fronteres, i els altres dos casos “de moment no s’han pogut relacionar amb els casos coneguts”, han informat des de l’Executiu.

Tampoc hi ha canvis en el nombre d’hospitalitzats per infecció de coronavirus SARS-CoV-2, encara que la persona que havia ingressat a principis de setmana ha rebut l’alta hospitalària i s’ha ingressat una altra persona a planta amb simptomatologia lleu, a qui es va diagnosticar la malaltia el dimecres, per fer-li seguiment “però no revesteix de gravetat”, segons han informat fonts del Govern.