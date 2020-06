Es declara parcialment la fi de la situació d’emergència sanitària

El cap de Govern, Xavier Espot, ha comparegut aquesta tarda per explicar el decret que es va aprovar ahir en un Consell de Ministres extraordinari, on es declara parcialment la fi de situació d’emergència sanitària i pel qual s’aixequen algunes de les mesures aprovades per llei o decretades pel Govern des del passat mes de març, ja siguin sanitàries, econòmiques, laborals o socials.

L’aixecament d’algunes de les mesures, ha precisat el cap de Govern, es du a terme un cop s’ha reprès de manera generalitzada l’activitat econòmica en pràcticament tots els sectors i tenint en compte les dades epidemiològiques.

Espot ha assenyalat que de la segona Llei de mesures excepcionals i urgents (Llei 5/2020, del 18 d’abril), que té la voluntat de protegir els llocs de treball i preservar el teixit productiu, queden sense efecte alguns punts donada la progressiva recuperació de l’activitat.

Queden sense efecte: El finançament de la part empresarial de la cotització dels assalariats i la reducció de la renda dels locals per a negoci i comença a aplicar-se l’increment progressiu de la renda per a tots els locals (inclosos els que estan tancats voluntàriament).

Les mesures s’han publicat avui mateix al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

(AVANÇAMENT)