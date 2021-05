Noves millores al servei de bus per arribar al Parc Nacional i l’Estany de Sant Maurici

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat les millores del servei de bus que arriba fins al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per aquest 2021.

Concretament, el Bus del Parc que fa el recorregut de Pla de l’Ermita – Taüll – Vielha – Esterri d’Àneu – Espot – Sort – La Pobla de Segur començarà a funcionar el 21 de juny. El servei de bus entre La Pobla de Segur i El Pont de Suert s’iniciarà el 15 de juliol de dilluns a divendres feiners del 15/07 al 30/09 i la resta de l’any, els divendres feiners. I, per últim, el transport en bus de La Vall Fosca – Telefèric que uneix La Pobla de Segur – Senterada – Torre de Capdella – Pantà de Sallente s’oferirà diàriament a partir de l’1 de juliol. Els tres transports que es realitzen en període estival ho faran fins al 30 de setembre.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha destacat “el reforç a la mobilitat sostenible a les comarques de muntanya que suposa aquesta actuació per la reducció de l’impacte del vehicle privat en els accessos a les zones naturals i l’afavoriment en el seu desenvolupament econòmic. Amb una mobilitat turística sostenible no només al Parc sinó també amb el servei a la Vall Fosca en coordinació amb el servei ferroviari a la Pobla i el telefèric d’Estany Gento.”

Millores d’enguany: major cobertura i digitalització

Bus del Parc: Pla de l’Ermita – Taüll – Vielha – Esterri d’Àneu – Espot – Sort – La Pobla de Segur

Els excursionistes que volen gaudir del PN al llarg del dia, des de bon matí fins al vespre ara ho podran fer, ja que s’ofereix una cobertura horària des de la 6:00 h del matí fins a les 21:00 h del vespre. A més, enguany es pot comprar els bitllets a través del web de l’operador, s’instal·la una nova vacil·lació dels 2 busos que faran el servei amb la imatge del Parc Natural i s’incorporen codis QR a totes les parades per facilitar l’accés a la informació per part dels usuaris.

Incorpora 2 noves expedicions per sentit entre Pla de l’Ermita i Pobla de Segur. Sortida des de La Pobla a les 5:45 h i arribada al Pla de l’Ermita a les 9:30 h i tornada a les 14:45 h des de Pla de l’Ermita, fins a la Pobla de Segur a les 18:25 h.

per sentit entre Pla de l’Ermita i Pobla de Segur. Sortida des de La Pobla a les 5:45 h i arribada al Pla de l’Ermita a les 9:30 h i tornada a les 14:45 h des de Pla de l’Ermita, fins a la Pobla de Segur a les 18:25 h. Ofereix 2 noves expedicions per sentit entre Pla de l’Ermita i Sort. Sortida des de Pla de l’Ermita a les 6:45 h i arribada a Sort a les 9:45 h, tornada a les 14:15 h des de Sort i arribada a Pla de l’Ermita a les 17:40 h.

per sentit entre Pla de l’Ermita i Sort. Sortida des de Pla de l’Ermita a les 6:45 h i arribada a Sort a les 9:45 h, tornada a les 14:15 h des de Sort i arribada a Pla de l’Ermita a les 17:40 h. Inclou 2 noves expedicions per sentit entre Pla de l’Ermita i Pont de Suert.

Millores en el bus entre la Pobla de Segur i Pont de Suert

Tancament del PN per l’extrem sud amb una expedició d’anada i una de tornada. Millores del bus de La Vall Fosca – Telefèric

Millores del bus de La Vall Fosca – Telefèric S’ajusten els horaris del bus i del telefèric per tal d’afavorir al màxim les connexions amb el tren La Pobla-Lleida. D’aquesta manera es permet als viatgers tenir una expedició d’anada i una de tornada perfectament coordinada amb els tres mitjans de transport (bus–tren– telefèric), aconseguint d’aquesta manera una mobilitat sostenible i confortable pels usuaris d’aquests trajectes tant d’anada com de tornada.

per tal d’afavorir al màxim les connexions amb el tren La Pobla-Lleida. D’aquesta manera es permet als viatgers tenir una expedició d’anada i una de tornada perfectament coordinada amb els tres mitjans de transport (bus–tren– telefèric), aconseguint d’aquesta manera una mobilitat sostenible i confortable pels usuaris d’aquests trajectes tant d’anada com de tornada. Venda online de tiquets del telefèric, del bus i del tren.

Aquests serveis formen part del projecte Interreg Europe Last Mile, que promou la implementació de sistemes de transport sostenibles per accedir a àrees rurals d’interès turístic i que està format pel Departament de Territori i Sostenibilitat i sis socis més: l’Agència Mediambiental d’Àustria, l’Administració Regional del Tirol Oriental (Àustria), l’Agència pel suport del desenvolupament regional de Kosice (Eslovàquia), el Club Desenvolupament Sostenible de la Societat Civil (Bulgària), el Parc Natural Upper Sûre (Luxemburg) i el Voivodat de Pomerània Occidental (Polònia).

Mobilitat sostenible a les zones rurals

El projecte Last Mile pertany al programa Interreg Europe i és finançat per fons Feder. L’objectiu principal del Last Mile, centrat en la mobilitat sostenible, és aconseguir solucions innovadores i flexibles que permetin als visitants de zones rurals turístiques fer el darrer tram del recorregut de manera sostenible.

En el cas de Catalunya, el projecte s’ha centrat en la zona de l’Alt Pirineu i Aran. El Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb el grup de treball del projecte Last Mile a Catalunya, han treballat amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i l’Ajuntament de la Torre de Capdella des del començament.