El comú d’Ordino posa en marxa VisitOrdino, una nova pàgina web adreçada tant al públic local com turístic interessat a visitar la parròquia. Habilitada per a tots els dispositius, ha comptat amb una inversió de prop de 10 mil euros.

La pàgina conté cinc apartats on s’ofereixen activitats. A més, s’hi ha volgut destacar el bon posicionament de la parròquia com a destí turístic sostenible. Des del comú s’està treballant per a millorar pròximament la pàgina web ordino.ad