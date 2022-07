Subvencions del Govern per a Joves Inquiets, Projecte Vida i el Fòrum Nacional de la Joventut

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha lliurat aquest dilluns els xecs de les subvencions de projectes adreçats a la joventut per al 2022, atorgats a l’associació de Joves Inquiets, de l’associació Projecte Vida i el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra. Aquestes subvencions tenen com a finalitat la promoció de l’associacionisme juvenil i el suport a projectes d’especial interès per a la joventut. Enguany s’han atorgat un total d’11.434,64 euros.

Durant l’acte de lliurament dels xecs, que s’ha dut a terme a les instal·lacions del Fòrum de la Joventut d’Andorra, a Encamp, Judit Pallarés, acompanyada de la secretària d’Estat, Teresa Milà, ha posat en relleu la tasca que es du a terme des d’aquestes associacions i la importància de la col·laboració i de la participació d’aquestes entitats en el desenvolupament de projectes concrets adreçats a la ciutadania.

El projecte de l’associació Projecte Vida ha rebut 2.101,64 euros per a l’organització de la ‘Primera setmana de prevenció d’addiccions a Andorra’. Aquestes jornades informatives previstes per a la tardor tenen la voluntat d’informar i orientar als joves sobre el consum de substàncies tòxiques i addiccions.

A l’associació Joves Inquiets se’ls ha atorgat 5.395,50 euros per a l’organització del projecte ‘Explora el teu potencial’, que té l’objectiu de treballar la intel·ligència emocional i la prevenció d’addiccions a través de l’esport i dinàmiques lúdiques. Aquest projecte, que es desenvoluparà amb col·laboració amb els comuns va adreçat al col·lectiu jove.

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha rebut 3.937,50 euros pel projecte ‘Metodologies innovadores per a la participació juvenil’, que té la finalitat d’ampliar el coneixement de la realitat juvenil existent al país. Es tracta de l’elaboració d’un mapa de recursos per als joves que es desplegarà amb la col·laboració de les diferents administracions.