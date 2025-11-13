Es constitueix la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell amb la participació de quaranta agents del territori

Aquest dijous s’ha constituït la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell (THAU) com a espai de treball i coordinació que vol donar resposta, des d’una mirada comarcal i transversal, al repte d’assegurar un habitatge digne i assequible per a totes les persones que volen viure a la comarca. La sessió de constitució, celebrada a la Seu d’Urgell, ha comptat amb la participació de prop de quaranta persones representants d’ajuntaments i d’administracions supralocals, entitats socials, tècnics de l’administració local, professionals del sector privat i col·lectius vinculats al dret a l’habitatge.
Durant la trobada, s’han exposat les principals polítiques i actuacions que ja s’estan duent a terme des de les diferents administracions, així com iniciatives locals que treballen per a mobilitzar habitatges, afavorir l’accés al lloguer i visibilitzar la dificultat de l’accés a l’habitatge a la comarca.
El debat posterior ha permès posar en comú els principals reptes i oportunitats que afronta la comarca. Entre els aspectes tractats, s’han posat de manifest la diversitat de realitats territorials de l’Alt Urgell, amb especial atenció a les zones tensionades i la influència de la proximitat amb Andorra, però també de les zones d’alta muntanya amb reptes vinculats al despoblament i l’arrelament, i el sud de la comarca, amb un parc d’habitatge de lloguer insuficient i una elevada quantitat d’habitatges buits i/ o en mal estat. En aquesta línia, s’ha parlat de la necessitat d’ampliar el parc de lloguer assequible i s’han presentat experiències de bones pràctiques impulsades per diversos municipis, que han permès recuperar habitatges buits i generar-ne de nous. Finalment, s’ha abordat l’àmbit urbanístic i legislatiu com a clau per a desenvolupar polítiques que s’ajustin a les necessitats locals.
Amb aquesta primera trobada, la THAU inicia el seu camí com a espai estable de coordinació, intercanvi i impuls de projectes compartits, amb la voluntat de reforçar la cooperació entre administracions i agents del territori en matèria d’habitatge. La voluntat és la THAU es reuneixi semestralment, tot i que durant el primer trimestre de 2026 es constituiran grups de treball més específics per a abordar amb més concreció alguns dels aspectes apuntats en la sessió constitutiva.
Han participat a la constitució de la THAU: representants de 14 dels 19 ajuntaments de la comarca; tècnics d’habitatge, serveis socials, urbanisme, serveis jurídics, joventut i representants polítics del Consell Comarcal; Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Direcció General de Polítiques de Muntanya; lnstitut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran; Diputació de Lleida; Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran; Associació Reviure les Valls, Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell; Fundació Integra Pirineus; Consell Consultiu de la Gent Gran; Col·legi d’Arquitectes de l’Alt Pirineu i dos representants d’immobiliàries i gestories.