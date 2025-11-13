Es constitueix la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell amb la participació de quaranta agents del territori

Constitució de la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell (CCAU)

Aquest dijous s’ha constituït la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell (THAU) com a espai de treball i coordinació que vol donar resposta, des d’una mirada comarcal i transversal, al repte d’assegurar un habitatge digne i assequible per a totes les persones que volen viure a la comarca. La sessió de constitució, celebrada a la Seu d’Urgell, ha comptat amb la participació de prop de quaranta persones representants d’ajuntaments i d’administracions supralocals, entitats socials, tècnics de l’administració local, professionals del sector privat i col·lectius vinculats al dret a l’habitatge. 

Durant la trobada, s’han exposat les principals polítiques i actuacions que ja s’estan duent a terme des de les diferents administracions, així com iniciatives locals que treballen per a mobilitzar habitatges, afavorir l’accés al lloguer i visibilitzar la dificultat de l’accés a l’habitatge a la comarca.

El debat posterior ha permès posar en comú els principals reptes i oportunitats que afronta la comarca. Entre els aspectes tractats, s’han posat de manifest la diversitat de realitats territorials de l’Alt Urgell, amb especial atenció a les zones tensionades i la influència de la proximitat amb Andorra, però també de les zones d’alta muntanya amb reptes vinculats al despoblament i l’arrelament, i el sud de la comarca, amb un parc d’habitatge de lloguer insuficient i una elevada quantitat d’habitatges buits i/ o en mal estat. En aquesta línia, s’ha parlat de la necessitat d’ampliar el parc de lloguer assequible i s’han presentat experiències de bones pràctiques impulsades per diversos municipis, que han permès recuperar habitatges buits i generar-ne de nous. Finalment, s’ha abordat l’àmbit urbanístic i legislatiu com a clau per a desenvolupar polítiques que s’ajustin a les necessitats locals. 

Amb aquesta primera trobada, la THAU inicia el seu camí com a espai estable de coordinació, intercanvi i impuls de projectes compartits, amb la voluntat de reforçar la cooperació entre administracions i agents del territori en matèria d’habitatge. La voluntat és la THAU es reuneixi semestralment, tot i que durant el primer trimestre de 2026 es constituiran grups de treball més específics per a abordar amb més concreció alguns dels aspectes apuntats en la sessió constitutiva.

Han participat a la constitució de la THAU: representants de 14 dels 19 ajuntaments de la comarca; tècnics d’habitatge, serveis socials, urbanisme, serveis jurídics, joventut i representants polítics del Consell Comarcal; Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Direcció General de Polítiques de Muntanya; lnstitut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran; Diputació de Lleida; Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran; Associació Reviure les Valls, Sindicat d’Habitatge de l’Alt Urgell; Fundació Integra Pirineus; Consell Consultiu de la Gent Gran; Col·legi d’Arquitectes de l’Alt Pirineu i dos representants d’immobiliàries i gestories. 

