Repunt de les matriculacions de vehicles a l’octubre

Segons les dades del Registre de vehicles d’Andorra, les matriculacions de vehicles durant el mes d’octubre de 2025 han estat 554, el què suposa una variació percentual del +21,2% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives “Altres” amb un +111,1%, “Camions i Camionetes” amb un +82,4% i “Turismes” amb un +20,1%. Per contra, “Motocicletes i Ciclomotors”, amb un -5,3%, presenta una variació negativa.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins a l’octubre de 2025 han estat 4.489, fet que equival a una variació percentual del +10,3% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 4.070 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són: “Turismes” de +280 unitats (+10,1%), “Camions i Camionetes” de +65 unitats (+17,1%), “Altres” de +54 unitats (+75,0%) i “Motocicletes i Ciclomotors” de +20 unitats (+2,4%). Aquest mes no hi ha cap categoria que presenti variacions negatives.
Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.339, fet que equival a una variació percentual del +7,8% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.952 vehicles.