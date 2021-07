Es commemora del 25è aniversari de relacions diplomàtiques entre Andorra i la República Txeca

Els ministeris d’Afers Exteriors del Principat d’Andorra i de la República Txeca acullen amb satisfacció la commemoració del 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països.

Durant els darrers vint-i-cinc anys, Andorra i la República Txeca han construït, segons els valors comuns, respecte i benefici mutu, una relació privilegiada en diversos àmbits, que constitueix un reflex fidel dels llaços humans, culturals i econòmics que uneixen els nostres països, compromesos amb el desenvolupament sostenible dels seus pobles.

Aquest any també commemorem el trentè aniversari de la presència del català a la Universitat Carolina de Praga, mitjançant el lectorat de la llengua, així com l’establiment l’any 2018 del Centre Carlemany de la Llengua Catalana, amb el suport financer del Govern del Principat d’Andorra. La difusió de la llengua i la cultura catalanes és ja una constant en l’àmbit intel·lectual i universitari txec.

Junts hem construït una relació sòlida, tal com ho reflecteix la cooperació existent en diversos àmbits com la cultura i l’educació, així com la voluntat de seguir ampliant-la en altres àmbits, amb l’inici de les negociacions, en un futur pròxim, d’un acord per a evitar la doble imposició, el qual permetria establir un marc de cooperació en l’àmbit fiscal i incrementar els intercanvis econòmics i comercials entre ambdós països.

La visita oficial de l’exministre d’Afers Exteriors d’Andorra, Gilbert Saboya, a la República Txeca l’any 2015, així com les trobades mantingudes per la ministra Maria Ubach amb el seu homòleg Tomáš Petříček l’any 2019, confirmen el bon estat de les relacions entre Andorra i la República Txeca.

Així mateix, també s’ha intensificat la cooperació en l’àmbit multilateral i en el marc dels organismes internacionals, i així ho demostra el suport mutu a les candidatures dels dos països o el compromís amb els valors compartits de defensa i promoció de la democràcia, el multilateralisme i els drets humans.

En aquest vint-i-cinquè aniversari, Andorra i la República Txeca expressen la seva voluntat de seguir treballant conjuntament per a avançar en l’enfortiment de les excel·lents relacions bilaterals i la promoció dels valors comuns que uneixen els nostres pobles.