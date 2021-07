Catalunya incrementa un 21% les revisions de prevenció de la legionel·losi a l’Alt Pirineu

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran ha planificat per a aquest 2021 un total de 698 visites de control dels circuits d’aigua en diferents establiments amb l’objectiu de prevenir la legionel·losi. Aquesta xifra representa un increment de més del 21% respecte a les planificades l’any 2019. Fins al moment se n’han dut a terme al voltant de 160, el que representa un 23% del total.

El segon semestre de l’any, amb l’arribada de l’estiu i la pujada de les temperatures, sempre acostuma a ser el que concentra més revisions. Per tant, està previst que en les setmanes vinents se n’incrementi el ritme. Aquestes visites de control resulten més necessàries després del tancament imposat per la Covid-19. De fet, la pandèmia va provocar que l’any passat no es poguessin dur a terme totes les intervencions previstes sinó unes 250, menys de la meitat de les programades inicialment.

“La legionel·la prolifera a l’aigua estancada i en els circuïts on troba la temperatura adequada, que seria entre els 20 i els 50 graus. Per tant, i atès que la situació epidemiològica va obligar a tancar molts establiments durant força mesos, enguany aquestes revisions cobren especial importància”, explica Francesc Juste, cap del Servei de Protecció de la Salut Pública de Catalunya a les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran. “El fet que una torre de refrigeració o un circuit d’aigua calenta sanitària surti positiu en legionel·la, no vol dir en absolut que l’empresa no hagi fet les coses bé o hagi incorregut en alguna irregularitat. De fet, trobar aquest bacteri en una instal·lació d’aigua és molt freqüent. L’important es posar les mesures per a eliminar-lo”, afegeix. L’any 2019 gairebé un 18% de les mostres efectuades van resultar positives, un percentatge molt similar al d’enguany. El 2020, no arribava al 12,5%.

La legionel·la és un bacteri que viu en el medi aquàtic i que pot provocar una malaltia (legionel·losi) quan la persona inhala aerosols contaminats. Aquesta malaltia pot ser lleu, però en casos greus pot arribar a causar la mort. Des del medi aquàtic, aquest bacteri pot entrar a instal·lacions que utilitzen aigua per al seu funcionament com ara dutxes, banyeres d’hidromassatge, sistemes de reg per aspersió o fonts ornamentals, entre molts altres. Per això és molt important prendre les mesures de manteniment adients, que evitin que aquests llocs es converteixin en focus d’infecció.

Si les instal·lacions han estat aturades, abans de posar-les en funcionament, és obligatori de fer una neteja i desinfecció, així com els controls analítics corresponents. Un cop estiguin en marxa, cal dur a terme amb rigorositat les actuacions de prevenció i control: revisió, neteges, purgues, control de temperatura, terbolesa i pH, desinfecció i anàlisi de legionel·la.

Les visites de control s’efectuen en establiments que tenen o bé torres de refrigeració, condensadors evaporatius o circuïts d’aigua calenta sanitària. Aquests establiments són allotjaments turístics, centres assistencials o social residencials, centres sanitaris, centres esportius, instal·lacions hidrotermals, balnearis o indústries, entre altres.

En aquest sentit, Catalunya ha elaborat infografies per a la prevenció i control de la legionel·losi en els establiments turístics i en instal·lacions de competència municipal, que es poden trobar al Canal Salut (Informació per a l’Administració local).

Les anàlisis de legionel·la es duen a terme al Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) a Lleida, que disposa d’un mètode acreditat per a la determinació de Legionella spp en aigües segons la Norma UNE-EN ISO 11731:2017. El laboratori de l’ASPCAT a Lleida, segons la Llei de Salut Pública, forma part de la Xarxa de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària d’utilització pública i fa 23 anys que està acreditat per ENAC segons la normativa vigent UNE-EN ISO/IEC 17025 amb el número 162/LE340, per tal d’atendre les necessitats d’anàlisis en matèria de salut pública assegurant la qualitat dels seus serveis.