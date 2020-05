ERC reclama al Senat una línia urgent d’ajuts a treballadors fronterers

El grup parlamentari d’ERC-EH Bildu al Senat ha presentat una moció en què insta el Govern espanyol a establir “amb caràcter urgent” una línia d’ajuts específica per als treballadors fronterers. La petició s’ha de debatre a la comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions de la cambra alta.

El senador urgellenc Miquel Caminal ha exposat, de manera específica, que els treballadors d’aquest col·lectiu que es queden sense feina a Andorra no tenen dret a l’atur al Principat perquè aquest país només l’atorga a persones amb nacionalitat andorrana, o que com a mínim siguin residents al territori andorrà. Alhora, per cobrar una prestació per part de l’Estat espanyol, han d’haver treballat prèviament durant un mínim de cinc anys en territori espanyol.

ERC i EH-Bildu insten també l’executiu estatal a acordar “un conveni laboral amb Andorra que garanteixi per a aquests empleats uns drets equiparables als de la Unió Europea”.