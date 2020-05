Comença la reobertura gradual de més comerços a la Seu d’Urgell

Una part dels establiments comercials de la Seu d’Urgell que des d’aquesta setmana poden reobrir ja ho han fet aquest dilluns. Tot i això, segons ha informat la Unió de Botiguers (UBSU), la gran majoria d’associats que fins ara tenien l’obligació de romandre tancats preveuen tornar a aixecar la persiana al llarg dels propers dies, principalment dilluns vinent, i aprofiten aquesta setmana per tornar a posar a punt els locals.

Les empreses que ja han obert al primer dia d’autorització són sobretot les perruqueries, barberies, centres d’estètica, serveis d’electricitat o lampisteria, ferreteries i botigues de tèxtil i parament de la llar. En tot cas, Núria Capdevila, membre de la junta de l’UBSU, ha explicat a RàdioSeu que la majoria de comerciants destinen aquest començament de setmana a netejar i endreçar les dependències i els aparadors per poder reobrir en bones condicions.

I és que la nova posada en marxa va acompanyada de la necessitat d’aplicar noves mesures de protecció, que han de seguir tant els comerciants pel que fa al funcionament intern com els clients quan hi entrin. Per això, una part important d’aquesta preparació té a veure amb informar-se de les normes que cal seguir pel que fa a qüestions com ara desinfectar la botiga, com s’ha de fer en cada cas i si cal fer alguna inversió per garantir-ho, especialment en establiments tèxtils i de moda.

Apostar pel comerç local

Durant les darreres setmanes, en què moltes botigues considerades no essencials han hagut de romandre tancades, l’UBSU s’ha implicat en la lluita contra la COVID-19. Per exemple, molts dels seus socis i sòcies han participat de manera molt activa en la confecció de mascaretes casolanes, i diverses empreses locals han fet donacions de material per al Sant Hospital, les residències o bé entitats socials.

Per tot plegat, i tot i l’actual incertesa econòmica, des de l’associació de botiguers s’ha demanat públicament a la població que ara, més que mai, apostin pel comerç local a l’hora de fer les seves compres, per tal de garantir la pervivència del model de comerç de proximitat i integrat al nucli urbà.

Precisament amb l’objectiu de promocionar els productes i serveis que ofereixen els associats, al llarg de les darreres setmanes els perfils de l’UBSU a Facebook i Instagram han potenciat la divulgació de les propostes de molts d’aquests establiments.