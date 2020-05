Entrenaments grupals l’11 de juny i el retorn de la lliga dues setmanes després, la previsió de la FAF

Representants de la FAF es reuniran l’1 juny amb Govern per esclarir aquest possible retorn del futbol i l’aprovació del protocol redactat pel biòleg Joel López. Aquest document de represa dels entrenaments i la competició, ja s’ha tramès a l’Executiu i als clubs de la lliga.

El protocol presentat per la Federació de Futbol a Govern recull la possibilitat d’iniciar els entrenaments grupals l’11 de juny i la lliga la penúltima setmana de juny. El document creat pel biòleg Joel López planteja les bases serològiques i físiques per a la tornada del futbol.

A banda de plantejar els requisits serològics, el text també recull algunes recomanacions pel que fa a la planificació d’exercicis per afavorir la readaptació.

El calendari inclòs en el text recull que l’1 de juny s’iniciarien els entrenaments individuals al camp amb grups reduïts de 5 persones -sempre els mateixos- sense interacció.

La següent fase arribaria l’11 de juny, on es permetrien per primera vegada els entrenaments grupals amb vuit o deu persones amb interacció. Tanmateix, els jugadors hauran de fer-se un test d’anticossos la darrera setmana i una PCR els darrers 2 dies.

D’aquí es passaria a la darrera fase, és a dir, la represa de la competició, la setmana del 22 de juny. El darrer cap de setmana d’aquest mes començaria la lliga amb grups de fins a 20 jugadors per equip. Per fer-ho possible, els membres de l’equip s’hauran de realitzar un test d’anticossos i en cas de donar positiu s’haurien de sotmetre a una PCR els darrers tres dies.

El document recull aspectes tècnics pel que fa al treball físic, per tal d’evitar al màxim possibles lesions. Malgrat que molts jugadors han seguit actius des de casa, d’ençà que va disputar-se el darrer partit a principi de març, el fet de ser una lliga amateur no afavoreix la tornada en les millors condicions

Ara caldrà esperar l’aprovació d’aquest protocol, així com la distribució de camps i hores d’entrenaments per als equips.