Entrega de premis dels Jocs Florals dels Micropobles a Organyà

Cartell anunciador dels Jocs Florals dels Micropobles

Organyà acollirà dissabte vinent, 30 de novembre, el lliurament dels premis corresponents a la 4a edició dels Jocs Florals dels Micropobles, organitzats per l’Associació de Micropobles de Catalunya. L’acte, que tindrà lloc a les 12 del migdia, a la Sala Xart, estarà presidit per Joan Solà Bosch, president de l’entitat organitzadora, i Celestí Vilà, alcalde d’Organyà.

El concurs literari, adreçat a infants, joves i adults, vol posar en valor el món rural mitjançat treballs centrats en aquesta temàtica, reflectint la realitat dels municipis petits que hi ha arreu del país i reflexionant-hi a partir de les experiències (reals o imaginàries) de cada participant. Cal recordar que les obres concursants, originals i inèdites, podien estar redactades en prosa o en vers, però sempre en català.

Els tres rangs establerts al concurs són el de Categoria Infantil (fins a 12 anys), Categoria Juvenil (de 13 a 17 anys) i Categoria Adulta (a partir dels 18 anys), amb dos premis per a cadascuna. El guanyador o guanyadora s’endurà una estada en un micropoble de Catalunya per a conèixer-lo i portar a terme activitats locals, amb un dinar per a un màxim 4 persones. A més, rebrà l’obsequi d’un lot de llibres relacionats amb el món rural català. Pel que fa al segon premiat, se li atorgarà un altre lot de llibres, el mateix que es donarà als centres educatius en cas que alguna de les obres que hagin enviat rebin un premi.





Jurat

El Jurat dels Jocs Florals dels Micropobles està integrat per persones relacionades amb els àmbits de la literatura i del món rural. En formen part Josep M. Borés, director de la revista Celsona; Judit Flix, membre de Micropobles i llicenciada en Filologia Catalana; Iolanda Batallé, escriptora, editora i directora d’Ona; Josep Borrell, escriptor; Rosa Cerarols, geògrafa i activista cultural; Xavier Coral, periodista i escriptor, i Quim Nadal, historiador, polític i escriptor.