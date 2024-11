Andorra Turisme: Una trentena de participants en el curs sobre IA aplicada a la comunicació de màrqueting i vendes del sector

Imatge dels participant del curs (SFGA)

El Ministeri de Turisme i Comerç i UN Tourism Academy, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), han organitzat un curs sobre intel·ligència artificial (IA) aplicada a la comunicació de màrqueting i vendes orientada al turisme. L’esdeveniment, que va començar ahir dijous i finalitza avui presencialment a Andorra, ha comptat amb la participació de 30 professionals vinculats al sector turístic nacional. Així, s’han esgotat totes les places disponibles.

Aquest curs gratuït ha estat impartit, d’una banda, per Montserrat Peñarroya, especialista en màrqueting digital i digitalització d’organitzacions, graduada en turisme, amb un postgrau en comerç exterior i màrqueting internacional i un màster en societat de la informació. I, d’altra banda, per Helena Casas, consultora, formadora en màrqueting digital i marca personal.

Els assistents han tingut l’oportunitat d’aprendre i transformar digitalment les estratègies de màrqueting per mitjà de la IA, explorant les seves utilitats per a optimitzar la productivitat als llocs de treball, amb un enfocament especial en el camp del màrqueting digital turístic. Les formadores han fet una introducció a la intel·ligència artificial aplicada a la comunicació de màrqueting i vendes orientada al turisme; s’han donat claus per a la IA aplicada al SEO, SEM i a la publicitat, i s’ha aprofundit en com es pot aprofitar al màxim el ChatGPT per a les vendes. A més, els participants han conegut les millors eines d’IA per a crear continguts.

D’aquesta manera, els participants han pogut adquirir les habilitats necessàries per a aplicar la IA de manera eficaç en el màrqueting digital de les seves empreses turístiques i millorar significativament la seva productivitat i eficiència.

Atesa la bona acollida del curs i l’interès per a assistir-hi, se’n preveu una segona edició el primer trimestre de l’any que ve.