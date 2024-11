Compromís de la Generalitat amb la millora de les competències i el finançament de l’Aran

Vielha. Foto: ARXIU

El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha refermat aquest dijous el compromís del Govern català amb les institucions araneses i amb la consolidació del seu autogovern. Ho ha fet al Parlament, el mateix dia en què compareixia la síndica de l’Aran, Maria Vergés, per a fer balanç de la situació i reptes que viu l’Aran. Per a Dalmau el principal repte d’aquesta legislatura és “el de l’ampliació i la millora dels àmbits competencials de l’Aran i l’impuls d’un finançament estable” perquè el Conselh Generau d’Aran pugui millorar la prestació dels serveis a la ciutadania.

El conseller català també ha recordat que, tot i que ja s’han fet “avenços importants”, encara queden temes pendents, com la millora d’infraestructures, l’accés a l’habitatge o l’impuls de la llengua i cultura aranesa. Per això ha anunciat que en les pròximes setmanes el Govern convocarà una nova Comissió Bilateral que, en paraules del conseller Dalmau, “ha de ser útil per tancar acords tangibles”.

La llengua també ha centrat bona part de la compareixença en què Dalmau ha instat totes les parts a despolititzar la qüestió lingüística i a treballar perquè continuï sent un element cabdal de cohesió social i no pas un element “per a generar distància i confrontació”. Per a Dalmau, el Govern català entoma amb el màxim compromís revertir la “delicada situació” que viu la llengua. Així mateix, s’ha compromès a reforçar els mecanismes de coordinació per tal de promoure i impulsar la cultura i llengua aranesa.

Finalment, ha fet un repàs dels altres assumptes que té el Govern de la Generalitat en matèria d’infraestructures, com la millora d’una de les vies principals que vertebra el territori, com la C-28 entre Vielha i Baqueria, o de l’Espitau Val d’Aran on l’Executiu ja ha començat a transferir recursos per a la seva ampliació i remodelació. Així mateix, també ha fet menció del greu problema d’habitatge que viu tot el país i que dificulta l’arrelament de la ciutadania. Per això, ha explicat que, a través de la Taula d’Habitatge d’Aran, Generalitat i Conselh d’Aran treballaran intensament per a trobar les solucions més adequades per a revertir aquesta situació.