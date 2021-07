Enllestida la zona nord de la xarxa senyalitzada de camins de Camina Pirineus a l’Alt Urgell

La xarxa senyalitzada de camins de la zona nord del projecte Camina Pirineus ja està senyalitzada, a punt per a ser utilitzada tant pels veïns de la comarca com pels senderistes que vinguin a gaudir de l’Alt Urgell.

Després de mesos de treball per a la selecció dels millors camins que uneixen els diversos nuclis de població de la zona nord de l’Alt Urgell, així com el seu desbrossament i la seva senyalització, ha arribat el moment de donar aquesta zona per finalitzada i de posar-la a disposició dels senderistes per gaudir d’aquest exquisit entramat de senders.

La seva selecció ha estat molt curosa, sempre en funció de la seva titularitat pública i del seu pas pel major nombre possible de punts d’interès naturals i patrimonials, amb un seguit d’equipaments desplegats per tot el seu traçat com ara el mirador de Sant Antoni, al municipi d’Alàs i Cerc, el mirador de Cava a Cava, o el mirador del Pla de les Forques a la Seu d’Urgell, entre moltes altres localitzacions.

La xarxa de camins zona nord es desplega pels següents municipis:

Alàs i Cerc.

Arsèguel.

Cava.

Estamariu.

Montferrer i Castellbò.

Pont de Bar.

Ribera d’Urgellet.

La Seu d’Urgell.

Valls d’Aguilar.

Valls de Valira.

Per obtenir més informació sobre la xarxa senyalitzada de senders, es pot consultar la pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en l’apartat de Camina Pirineus.