El CAP endega les feines per a l’actualització de la Llei del patrimoni cultural

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva ha presidit, aquest dimarts, la segona reunió d’enguany del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP), que en aquesta ocasió ha tingut lloc a l’edifici administratiu del Govern. En seguiment de les mesures actuals, la trobada s’ha pogut celebrar, de nou, de forma presencial, respectant els protocols.

La trobada ha permès continuar amb les feines iniciades per a analitzar un tema clau en la gestió patrimonial com és la modernització del marc legal vigent. Durant la legislatura passada, el Consell Assessor del Patrimoni Cultural va encetar una reflexió sobre la modificació de la Llei 15/2014 de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural, per tal d’enfortir els preceptes de protecció de tots els elements patrimonials del país. En el si del CAP hi ha una posició unànime sobre la urgència de treballar en un marc legal que garanteixi la gestió i la protecció del patrimoni cultural des d’una perspectiva més contemporània que doni resposta a les necessitats actuals.

Una part rellevant de la sessió de treball s’ha dedicat a analitzar les propostes de lleis d’Arxius i de Dipòsit legal i d’articulat legal per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. Les propostes han estat presentades pels tècnics especialistes del Departament de Patrimoni cultural.

Finalment, s’han tractat dos projectes estratègics com són la reconstrucció del campanar de Sant Vicenç d’Enclar i la intervenció arqueològica a la farga del Madriu, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que, a partir del setembre, centraran una part substancial de l’activitat del Departament de Patrimoni Cultural.