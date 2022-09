Neix Enfira’t, la primera fira multisectorial d’Encamp que se celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de setembre. Aquest esdeveniment, amb 70 expositors en més de 12.000 m2, permetrà conèixer a les diferents empreses, associacions i entitats de la parròquia que promocionaran els seus productes i serveis durant els dos dies amb un programa d’activitats obert per a tots els públics.

Entre la gran varietat empresarial, hi seran presents sectors com l’automoció i la construcció, entre d’altres. Podeu consultar AQUÍ el llistat d’empreses, entitats i associacions participants.

Els dies 10 i 11 de setembre, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20h, podreu trobar els expositors instal·lats en diferents punts, des de l’aparcament del Prat de l’Areny fins a l’antic Prat Gran, passant per la sala de congressos del Complex, el pati de l’escola francesa i el passeig de l’Alguer.

Cliqueu AQUÍ per consultar el mapa dels expositors i les zones de la fira.

Durant tot el cap de setmana, es proposa un programa d’activitats culturals, lúdiques, esportives i xerrades organitzat per les entitats de la parròquia i per a totes les edats, així com dues jornades de portes obertes a tots els museus d’Encamp i múltiples exhibicions esportives i actuacions musicals.