Encamp promociona el ciclisme infantil amb la Purito Kids

Un dels joves participants de la Purito Kids rebent el seu obsequi (Comú d’Encamp)

La Plaça dels Arínsols d’Encamp s’ha convertit aquest matí de dissabte en un epicentre del ciclisme infantil amb la celebració de la Purito Kids, que ha aplegat una seixantena de nens i nenes residents al país i també de fora de les valls.

L’activitat infantil forma part de La Purito Andorra 2023, organitzada pel reconegut ciclista ‘Purito’ Rodríguez i en col·laboració amb els Comuns d’Encamp i de Sant Julià de Lòria, Andorra Turisme i Andbank, entre d’altres.

Des de les 10 hores, els assistents han pogut gaudir d’una gimcana no competitiva pensada per a promoure l’esport i la diversió entre els més petits. Els participants han hagut de superar un recorregut d’obstacles dissenyat especialment per a poder-lo fer amb les seves bicicletes i, en finalitzar-lo, el Comú els ha fet entrega d’una bossa regal que contenia diversos obsequis promocionals d’Encamp, així com de l’esmorzar.

L’esdeveniment ha comptat amb la presència del cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, la consellera Josefina Rodríguez i el ‘Purito’, que ha acompanyat als menuts animant-los a compartir la seva passió pel ciclisme i fent-se fotografies amb tots ells.

El cònsol menor ha assegurat que esdeveniments com els d’avui fan que els més petits “gaudeixin d’activitats esportives i, alhora, es fomentin els valors propis de l’esport i del ciclisme”. A més, ha recordat que la Purito continuarà demà diumenge amb la marxa cicloturista, “que passarà pels Cortals i, com a novetat, tindrà el village al Complex Esportiu d’Encamp, aportant així més activitat a la parròquia”.

D’altra banda, Purito ha celebrat que s’hagi dut a terme una nova edició de la Kids i ha remarcat que els infants “han gaudit molt de l’activitat. Més que la gimcana en si, l’important de la jornada també és tota l’ambientació del voltant, amb els inflables i la música que els han acompanyat”.

Pel que fa a la marxa de demà, ‘Purito’ ha explicat que s’espera “una participació de 2.000 ciclistes. Crec que serà una Purito molt divertida, a més, enguany hi ha la ‘Pasta Party’ que farem al centre d’Encamp, serà la gran novetat”.