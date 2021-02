Encamp posa a la venda les entrades per a la representació teatral d’Elles #cosasdechicas

El Comú d’Encamp ha posat a la venda les entrades per a la doble sessió de teatre de l’obra “Elles” #cosasdechicas en motiu del dia internacional de la dona que tindran lloc els propers 5 i 6 de març a les 21.30 h a la Sala de Festes del Complex d’Encamp.

ELLES, de la companyia La Melancòlica, és una peça d’humor satíric que fa un bon repàs als clixés de gènere i treu a escena, sense pèls a la llengua, els temes femenins dels que ningú parla. A l’escenari tres joves actrius amb molta energia i amb una química escènica innegable, parteixen des dels seus propis cossos i la seva pròpia realitat per repassar en clau d’humor grans temàtiques de gènere i sexistes.

Tres “nois” amb bigoti reben al públic i es pregunten obertament què són “COSAS DE CHICOS” i què són “COSAS DE CHICAS”… Davant la incapacitat de donar una bona resposta fan una confessió: No són homes. Són dones disfressades que pensaven que d’aquesta manera tindrien més oportunitats laborals (i potser no van errades). Després d’aquesta confessió no hi ha més remei que mostrar-se tal com són, amb tots els seus defectes i virtuts.

A partir d’aquí se succeeixen unes escenes, esquetxos, monòlegs i gags que toquen tots els temes possibles: La depilació, la regla, l’autoestima i el cos femení, el consentiment, el porno, el plaer femení, les diferències entre homes i dones en el dia a dia, les princeses Disney…

L’obra dirigida per Mireia Casado compta amb les actrius Paula Joseph, Agnès Jabbour i la mateixa Mireia Casado i la participació de Lloll Bertran en la veu en off. La companyia La Melancòlica va rebre el premi especial del jurat a la 24a Mostra de Teatre de Barcelona.