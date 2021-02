Andorra rebrà més vacunes Pfizer des d’Espanya a partir del 8 de març

Segons ha detallat, arribaran 5.800 vacunes en el primer lliurament i, posteriorment, hi haurà enviaments periòdics fins arribar a les 30.000.

En pocs dies s’esperen també les vacunes Moderna. Són un total de 8.000 que han d’arribar des de França en dos remeses entre febrer i març. I les més de 26.000 d’Oxford-AstraZeneca, provinents a través del projecte COVAX de l’OMS.

El conseller del PS, Jordi Font, no entén per què encara no s’han subministrat. “M’estranya que no siguem capaços de reclamar l’aplicació del tracte i demanar per què no es porta a terme”, ha declarat després de la compareixença del ministre.

El ministre de Salut ha afirmat que al març es podria tenir vacunades les 9.000 persones que tenen més de 65 anys i que constitueixen el col·lectiu més castigat per la pandèmia.