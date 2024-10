Encamp: ‘Pàgina en blanc’ s’estrena com el projecte final de la 6a edició de la Llançadora del Comú

Cartell de la presentació del nou projecte de suport a l’emprenedoria juvenil ‘la Llançadora’ (Comú d’Encamp)

‘Pàgina en blanc’ és el nom de l’espectacle sorgit de la 6a edició del projecte de suport a l’emprenedoria juvenil ‘la Llançadora’, impulsat pel Comú d’Encamp, que es representarà el 25 d’octubre, a les 20 hores, a Ràdio Andorra. L’acte estarà obert a tothom i és gratuït. En aquesta ocasió, la jove que ha afrontat el repte de creació i desenvolupament d’un projecte artístic ha estat Eugènia Correia, que ha comptat amb l’acompanyament i la tutorització de l’artista, músic i compositor, Lluís Cartes, també fundador i bateria d’Hysteriofunk.

Correia i Cartes van començar a treballar junts a principis d’aquest any i, després d’uns mesos de molta feina al darrere, el pròxim dia 25 d’octubre presentaran el resultat amb ‘Pàgina en blanc’. “És la culminació de molts mesos de feina, en els quals he après moltíssim i he pogut créixer musicalment de la mà de Lluís Cartes. No tothom té aquesta oportunitat, i estic molt agraïda al Comú, al Lluís, i a totes les persones que han fet possible aquest projecte de la Llançadora”, ha assenyalat Correia.

Per la seva part, Cartes ha remarcat estar “molt content, perquè ha sigut un procés en el qual he pogut descobrir un talent d’aquí del país, una noia amb moltíssim potencial i que té les coses molt clares”. L’artista ha afegit que “tots dos hem gaudit molt aquests últims mesos i, per a mi, ha estat un aprenentatge també, com una mena de simbiosi de coneixement entre els dos”.





‘Pàgina en blanc’

‘Pàgina en blanc’ esdevindrà un concert concís, una presentació, d’una durada aproximada de 40 minuts, el qual “inclourà temes ja creats, però amb modificacions musicals que he fet amb Lluís, i temes de nova creació”, ha explicat Correia. D’altra banda, Cartes ha assenyalat que “estarem al davant d’una artista amb una veu privilegiada i que és capaç de dir moltíssimes coses amb molt poques paraules”.

Al concert s’inclou el piano, les veus amb Lluís Cartes, i també hi formaran part Oriol Vilella i Òscar Llaurador a l’acompanyament, amb la guitarra i el baix.

“‘Pàgina en blanc’ crec que és el títol perfecte per a aquest projecte. He fet música, però mai l’havia tocat amb una banda al darrere, i és per això que abans de començar tot serà una pàgina en blanc, però, un cop s’acabi, ja no. Hi haurà color, i entrarem en una altra dimensió”, ha explicat Correia.

Pel que fa a l’estil musical, i lluny d’un marc concret, el públic podrà gaudir d’una fusió de diferents estils, amb una mica de pop-balada, amb tocs de jazz i folklore, entre d’altres.





La iniciativa de la Llançadora

‘La Llançadora’ es va crear des del Punt d’Informació Juvenil del Comú d’Encamp amb l’objectiu d’impulsar i donar a conèixer l’obra artística dels creadors més joves, tot posant-los en contacte amb referents del sector perquè poguessin acompanyar-los en un projecte personal, ja fos en l’àmbit de la pintura, el dibuix, el grafit, la fotografia, la música, la dansa, el teatre o l’escultura.

Cartes ha agraït “la feina feta pel Comú d’Encamp i les persones que hi ha al darrere. Tant de bo aquesta iniciativa continuï per molts anys. És un projecte potent, que posa el talent local al centre, a més de ser molt enriquidora, ja no sols per al jove artista, sinó també per als tutors que els acompanyem”.

En aquest cas, el projecte s’ha centrat en el creixement musical professional; aprendre a llegir diferents llenguatges musicals i posar-ho en pràctica mitjançant la creació de peces; l’acompanyament i reforç de cara a la continuació de l’alumne en els seus estudis específics en l’àmbit en qüestió; i la finalització amb la posada en escena, en aquest cas en forma de concert.





Bibliografia dels artistes

Lluís Cartes és músic i compositor el qual porta tota la seva vida lligada a la música. Va combinar els estudis musicals amb els de tècniques de les Arts a l’Institut del Teatre, direcció de cors, i postproducció d’àudio-digital, començant així amb obres de teatre, tallers, esdeveniments com a músic i com a tècnic, i composicions fetes per encàrrec.

Ha estat tècnic radiofònic i docent, i ha compartit projectes i escenaris amb grans figures com Marc Parrot, Toti Soler, Marina Rossell, Juan Guerra, Joan Oller, Paul Fuster, Marc Martínez, Pepa Plana, entre molts altres.

L’any 2005 va començar a musicar textos de composició pròpia i un d’ells, Camina Descalç, va guanyar aquell any el premi Sona9 en la categoria de millor cançó d’autor i el premi Carles Sabater a la millor cançó en català de l’any. Aquí va començar el seu projecte en solitari i també de la mà del grup ‘Hysteriofunk’, com a fundador i bateria.

Tota una carrera que acumula amb quatre discs en solitari i cinc més amb Hysteriofunk, produint diferents LP i estant al capdavant de direccions musicals.





Eugènia Correia és una jove artista i estudiant al Taller de Músics de Barcelona. El 13 d’octubre de l’any passat va publicar un senzill (un single) titulat ‘Ela’ (https://youtu.be/TOw07gQfVpE) el qual es pot escoltar a totes les plataformes digitals.

Amb aquest tema, Correia va guanyar el Talentejant, el concurs de l’escola harmonia, el Talent Lauredià, i el qual també farà part del repertori de ‘Pàgina en blanc’.

Com a projecte en procés, Correia es troba treballant per publicar el videoclip d”Ela’, que veurà la llum al novembre i del qual s’està preparant una preestrena perquè el públic el pugui veure en primícia.