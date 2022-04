Encamp omple pràcticament totes les places de les activitats de setmana santa

El Comú d’Encamp ha tornat a omplir pràcticament totes les places disponibles per a les activitats de setmana santa organitzades pel Llaç d’animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove, tres espais d’educació en el lleure per a infants de 3 a 17 anys.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha destacat que “valorem molt positivament que les famílies escullin les activitats organitzades pel comú durant les vacances de Pasqua i, per tant, puguem donar resposta a les necessitats de les famílies”.

Per la seva part, Maribela Moreno, directora del Departament, ha explicat “que hem introduït noves metodologies d’aprenentatge” en les activitats i espais de formació continua per als monitors, i ha destacat que “precisament les activitats de Pasqua d’enguany han començat abans que arribessin els infants amb una sessió de formació per a tot l’equip de monitors”.

Aquesta primera setmana de vacances escolars els inscrits al Llaç d’Animació, uns 60 per torn, de 3 a 6 anys, han participat en activitats aquàtiques a les piscines del Complex d’Encamp i del Centre Esportiu del Pas de la Casa. La setmana vinent hi ha prevista una sortida al Palau de Gel amb tots els inscrits en el segon torn, al voltant d’una seixantena també.

Més de 40 infants de 6 a 12 anys són els que han participat en les colònies de Setmana Santa a l’alberg de la Baronia als Cortals d’Encamp, on les mitologies romana i nòrdica han protagonitzat les activitats, diürnes i nocturnes, i en especial un escape room preparat expressament per a l’ocasió. La setmana vinent les activitats continuen a Encamp i al Pas de la Casa als espais habituals de l’Àrea de Jovent i hi ha prevista una sortida a l’espai 360 Xtrem. En aquest cas seran només durant el dia i es preveu al voltant de 50 inscripcions a l’Àrea de Jovent d’Encamp i una quinzena al Pas de la Casa, on encara hi ha algunes places disponibles.

Una quinzena de joves han participat en la sortida preparada per descobrir la realitat virtual, a Zero Latency Andorra, una altra de les activitats organitzades pel departament a través de l’Espai Jove. De cara a la setmana vinent s’ha programat una sortida de dos dies, dimarts i dimecres, a l’alberg de la Baronia amb els joves de 12 a 17 anys. Per a aquesta activitat queden només cinc places disponibles.

Les activitats organitzades pel departament d’Esports, Infància i Joventut en l’àmbit de l’educació en el lleure compten amb una llarga tradició al Comú d’Encamp, i una vegada més han omplert pràcticament totes les places oferides.