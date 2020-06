Encamp obre les inscripcions a les activitats d’estiu amb ajuts per a famílies amb dificultats

El Comú d’Encamp ha obert les inscripcions per a les activitats d’aquest estiu que s’adapten al context actual i preveuen totes les mesures sanitàries que es recomanen per activitats de lleure. Des del Departament de Joventut i Esports s’han programat dos tipologies d’activitats i a diferència de l’any passat s’han ampliat els torns de les colònies als Cortals de dos a quatre.

Xavier Fernàndez, conseller de Joventut i Esport ha explicat que “s’han dissenyat moltes activitats, tallers, jocs, excursions en relació al medi ambient, la petjada ecològica i tot el que podem fer per construir un món millor, lema d’enguany de les activitats d’estiu d’Encamp i el Pas de la Casa”

El conseller de Joventut i Esports ha remarcat que “les mesures sanitàries que s’han previst per evitar contagis han estat a nivell de neteja però sobretot a nivell organitzatiu” com per exemple la dimensió dels grups, cada deu nens dos monitors, la utilització de més espais, limitacions del nombre d’inscrits per cada torn, però alhora l’ampliació de torns, així com mesures de neteja i desinfecció amb més profunditat.

Les activitats previstes són:

• 4 x 15 9 setmanes d’activitats, del 6 de juliol al 4 de setembre, de 8:30 h al 20 h. Dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys. Les activitats estan dividides en torns setmanals a un preu de 88,90 euros, amb un 10% de descompte si és membre del Club Piolet i de l’Àrea dia a dia i d’un 20% de descompte per al segon germà. Les activitats es duran a terme en diferents espais de la parròquia.

• Colònies Cortals Per altra banda s’organitza també per aquest estiu les colònies a l’Alberg de la Baronia, ampliant dos torns més respecte l’any passat. Enguany hi haurà 4 torns: del 6 al 15 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 3 al 12 d’agost i del 17 al 26 d’agost. Aquesta activitat està dirigida a nens i joves de 8 a 17 anys.

El preu de l’activitat és, per torn, de 239,40 euros per a infants i joves de la parròquia i de 285,80 euros pels infants i joves del país. També hi ha descomptes d’un 10% si és membre del Club Piolet i del Carnet Jove i un 20% per al segon germà.

Ajuts per a activitats d’estiu per a famílies amb dificultats econòmiques

El Comú organitza aquestes activitats adreçades a infants i joves perquè tinguin una molt bona experiència durant l’estiu i alhora es pugui donar resposta a les necessitats de conciliació laboral a les famílies. Des del Departament de Cultura i Afers Socials s’habilitaran les ajudes necessàries per aquelles famílies que necessitin inscriure els seus fills i tinguin alguna dificultat econòmica per fer front a les quotes d’inscripció.

Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp al telèfon 732 700, al Centre Esportiu del Pas de la Casa al 755 111, o bé a l’Àrea de Jovent d’Encamp al telèfon 834 333.