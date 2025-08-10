Activada la prealerta per altes temperatures al centre i sud d’Andorra

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi emès aquest diumenge un avís taronja per onada de calor fins demà dilluns. Segons s’apunta, la persistència de les altes pressions i la massa d´aire càlid continua aportant unes temperatures altes per a l’època de l´any. Les temperatures al nord no seran tan elevades, però es manté la ratxa càlida.
Durant aquests dos dies es podran registrar temperatures màximes de 37ºC a la Borda Vidal, 35 al Roc de Sant Pere o 32 a Les Salines, amb mínimes que no baixaran dels 19 ºC a la vall central i dels 15 a parròquies altes. Les temperatures seguiran elevades fins almenys aquest dijous, tot i que amb possibilitat de ruixats de tarda.
El risc d’incendis se situa en el nivell 1 només a la zona sud i central del país, així com a la vall d’Ordino i Arinsal, fins als 2.000 metres. Les altes temperatures, amb humitats relatives molt baixes durant el dia i que no es recuperen durant la nit, poden mantenir el nivell actual de perill d’incendi o fins i tot incrementar-lo si aquestes condicions persisteixen. Es recomana seguir els consells detallats a www.incendis.ad.
Recomanacions per a prevenir la calor
Protecció Civil recomana limitar les sortides i les activitats físiques durant les hores de més calor, així com reduir les activitats intenses. Cal hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap, sobretot en cas de fer exercici o de sortir al carrer i freqüentar llocs climatitzats. Es recomana tancar finestres i persianes exposades al sol i obrir-les durant la nit, a més d’utilitzar sistemes de climatització per a refrescar els espais.
També és important romandre a les zones més fresques de la casa i preparar menjars lleugers. Pel que fa als nadons i infants, es recomana hidratar-los sovint, no exposar-los al sol durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit. També cal recordar que s’ha d’estar pendent de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar-les un cop al dia i ajudar-les a seguir aquests consells. En aquest sentit, el Departament de Protecció Civil, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Socials, ha traslladat consells d’autoprotecció específics a tots els centres de dia, llars de jubilats, centres sociosanitaris i altres entitats per a vetllar per una atenció adaptada d’aquests col·lectius.
Cal també tenir cura dels animals de companyia, oferint-los zones amb ombra i aigua a proximitat.
Es pot trobar aquesta informació i més consells a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/altes-temperatures on es pot consultar les indicacions habituals per a extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a les xarxes socials i seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad i l’evolució de perill d’incendis a www.incendis.ad.