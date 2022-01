Encamp inicia les activitats de ‘La cultura no s’atura’ amb la projecció de cinc curtmetratges nacionals

Encamp iniciarà aquest divendres 7 de gener les activitats del programa ‘La cultura no s’atura’, el projecte cultural impulsat pel Govern d’Andorra, conjuntament amb els comuns i altres entitats culturals del país per donar suport a la cultura en un moment com l’actual. El programa encampadà començarà amb la projecció de cinc curtmetratges nacionals a la sala cultural de La Valireta, a les 20 h del vespre.

Els curtmetratges projectats seran: ‘Llana negra’, d’Elisabet Terri, ‘Under the ice’, de l’encampadà Àlvaro Rodríguez Areny, ‘Estatua de sal’, de Marc Camardons, ‘FOUR FLAGS – Don’t get it wrong’, de David Moreno i ‘Persefone-Merkabah’, de Citric. A més, es comptarà amb la presència de la directora i dels realitzadors per a la presentació i col·loqui.

L’activitat serà gratuïta però tindrà places limitades, per tant, caldrà fer reserva prèvia a través de la pàgina web del Ministeri de Cultura o a través d’aquest enllaç.

Primera sessió a Encamp d‘‘Under the Ice’

La projecció de curtmetratges permetrà visionar per primera vegada a Encamp el film ‘Under the Ice’ en una sessió pública. L’obra, de l’encampadà Àlvaro Rodríguez Areny, va ser seleccionada per a la secció reina (Official Section In Competition) del Festival de Sitges 2021. Amb aquesta, és la tercera vegada que el director participa en el festival amb un curtmetratge de ficció.

‘Under The Ice’ és un drama amb un toc de terror que parla de la pèrdua d’un pare a partir d’un accident i de la culpa. El film està protagonitzat per Nerea Barros (‘El tiempo entre costuras’ i guanyadora del Goya de millor actriu revelació), Milo Taboada (‘El laberinto del fauno’), i el terrassenc Gio Garcia (‘Una última vez’).

Properes activitats

En el marc de ‘La cultura no s’atura’ Encamp acollirà un total de set activitats.

La primera serà la projecció dels curtmetratges. Posteriorment, el 26 de gener, hi haurà el col·loqui ‘A Andorra també matem’, on els escriptors Ludmila Lacueva, Núria Gras, Àlex Puig, Albert Ginestà i Xavier Albert parlaran sobre la novel·la negra escrita al país. I el 5 de febrer tindrà lloc el concert ‘Pic Negre’ amb els seus reputats músics de jazz clàssic: T. Becket (teclats), D. Pinheiro (guitarra), C. Trinidae (bateria), D. Pybus (saxòfon) i G. Gómez (harmònica). Les dues activitats es faran a la sala cultural de La Valireta a les 20 hores. El col·loqui serà gratuït i el concert tindrà un cost de 5 euros.

El 6 de febrer, a les 12:30 hores, hi haurà el vermut musical ‘Green Note’ a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. El grup està format per Marta Verdes (veu) i Edu Cabrera (guitarra). L’activitat serà gratuïta.

El torn del teatre arribarà el 12 de febrer, a les 19 h del vespre, amb la representació de ‘Ximpanzé’, un espectacle teatral d’Inevitables Companyia que explica la història d’en Marc, un home trans de 42 anys embarassat de vuit mesos. Entre les persones que formen part de l’obra trobem: Isidre Montserrat, Anna Mangot, Juanma Casero, Joel Pla, Agustí Franch, Jofre Bardagí i Dani Gener. L’activitat tindrà un cost de 8 euros.

Finalment, el 19 de març, a les 19 hores, es durà a terme l’espectacle de dansa vertical ‘La cinquena façana’. L’activitat estarà representada per Cristina Pericas i Vivian Rivera i es basa en la verticalitat del punt fix i la relació entre la dansa i l’arquitectura. L’activitat serà gratuïta.

A més, del 3 de febrer al 3 de març, la Sala d’Exposicions del comú d’Encamp acollirà ‘Epifanies i falsos déus’, una exposició artística de pintures d’Alícia Luño. L’exposició es podrà visitar de forma gratuïta.

Per assistir a qualsevol de les activitats és necessari fer reserva prèvia a través de la pàgina web del Ministeri de Cultura o a través d’aquest enllaç.