Encamp farà una nova concessió a SAETDE durant 50 anys incrementant el cànon

Reunió de poble celebrada aquest dilluns a Encamp (Comú)

Encamp farà una nova concessió a SAETDE per als propers 50 anys per a l’explotació del domini esquiable de la parròquia que inclou els sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp. L’acord es preveu que es prengui el proper dijous 28 de setembre, en el marc d’un consell de Comú, però aquest dilluns, el Comú d’Encamp ha dut a terme dues reunions de poble, una al Pas de la Casa i una a Encamp, per a poder explicar els detalls de la nova concessió i atendre les preguntes dels ciutadans.

Els cònsols d’Encamp, Laura Mas, i Jean Michel Rascagnères, han explicat als assistents, a les dues reunions, tots els detalls de la futura concessió. En una primera intervenció la cònsol major, Laura Mas, ha exposat els detalls de la nova concessió i ha precisat que “tots els consellers i conselleres de l’actual comú ens vàrem presentar assumint el compromís de treballar per a aconseguir una nova concessió”. És per això que, tot i les dificultats i el temps que s’ha necessitat, finalment “hi haurà una nova concessió per als propers 50 anys que millora, i molt, els termes econòmics, les inversions i la situació jurídica de l’actual, assegurant un impacte molt positiu per a la parròquia i per al país”

La cònsol major ha desgranat tots els punts de la nova concessió, explicant que la mateixa, un cop aprovada, donarà peu a l’extinció de l’actual, a la renúncia expressa per part de SAETDE dels “drets històrics” que ha reclamat en vàries ocasions i a una nova situació jurídica que aporta molta més seguretat i claredat a la concessió, per una banda, amb el nou contracte de concessió, i per l’altra, amb la reforma dels estatuts de la societat que aporta, entre altres punts, un repartiment obligatori de dividends del 10% i una millor posició del Comú.





Els principals punts de la nova concessió:

Expansió cap al Pic Maià i s’allibera la zona del cercle de Pessons

La nova concessió mantindrà un gruix important de les hectàrees actuals, però amb dos canvis significatius, s’expandirà cap a la zona del Pic Maià i en quedarà fora les 1.080 ha del Cercle de Pessons, que donaran peu a la creació d’un futur Parc Natural.





Una concessió amb una aposta clara per la sostenibilitat

Entre els punts de la nova concessió hi figuren diverses actuacions per a la reducció del consum energètic, la reducció de la petjada de carboni i la incorporació de la generació d’energies renovables. S’apliquen criteris paisatgístics per a garantir la integració de les infraestructures i la garantia del desenvolupament de les activitats tradicionals i del dret de pas.





Increment del cànon i es graven totes les activitats

Un dels punts principals de la nova concessió és el cànon que s’aplicarà al concessionari, ja que amb la nova concessió totes les activitats que es duguin a terme a dins del domini esquiable seran gravades. L’actual concessió preveu un cànon del 6% limitat només a gravar la venda de forfaits. La nova concessió augmenta aquest cànon del 6,5 al 8%, de forma gradual en funció de la facturació (augmentant mig punt cada tram), situant el cànon al 6,5 % amb una facturació de 35 milions d’euros, que ja es van assolir la temporada passada.

A més a més, es gravarà amb un 2% les activitats complementàries internes, com per exemple el restaurant, l’escola d’esquí, i amb un 6 % les complementàries externes, com per exemple assegurances o la restauració externalitzada.





Pla d’inversions de 100 milions d’euros, amb 42 d’ells compromesos els 10 primers anys

La cònsol major ha explicat que un dels punts importants de la nova concessió serà el pla d’inversions, “garantit per contracte que SAETDE invertirà 42 milions d’euros els propers 10 anys” i un mínim de 100 milions al llarg de tota la concessió.

Pel que fa a les principals inversions previstes cal destacar les que es realitzaran al Pas de la casa, com la remodelació de l’avinguda d’Encamp en col·laboració amb el Comú per a fer-la un veritable peu de pistes, la construcció d’un nou edifici de serveis a la zona de la plataforma tot reordenant l’accés pel carrer Bearn, la construcció d’un nou giny fins al pic Maià i dos nous edificis amb restaurant, un a la mateixa zona de pic Maià i un a la zona d’Abelletes amb serveis com l’escola d’esquí. Una gran part de les inversions es concentren al Pas de la Casa, però també, a altres sectors, com per exemple a Grau Roig, on es preveu una inversió de 2,5 milions d’euros per a l’edifici de serveis i un cànon únic a l’inici de 900.000 euros.





El Funicamp deixarà de ser una despesa per al Comú d’Encamp

L’explotació i manteniment del giny i tota la planta baixa de l’edifici (exceptuant l’aparcament) s’inclourà en la nova concessió, fet que alliberarà al Comú d’Encamp d’una despesa mínima de 880.000 euros anuals.

La cònsol major ha resumit els punts principals dient que “la nova concessió comporta un cànon del 6,5% al 8% sobre la venda de forfaits, un 2% i un 6% sobre les activitats complementàries, un repartiment obligatori del 10% dels dividends, un control de la gestió de la societat i unes inversions, garantides, per un import superior a 40 milions d’euros, per als propers 10 anys, i de mínim 100 milions al llarg de la concessió, assumint la gestió del Funicamp, amb una aposta decidida per la sostenibilitat en front de la situació actual on s’ingressa només el 6% per la venda dels forfaits i el repartiment de dividends quan n’hi hagut”.

La cònsol ha reblat la seva intervenció dient que “és un bon acord, perquè és bo per a tothom” i ha afegit que “posarem fi a l’actual concessió, totalment esgotada, per a donar peu a una de nova que generi noves oportunitats i un impacte positiu a la parròquia i al país a partir d’ara mateix i per a les futures generacions”.