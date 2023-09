Dissabte, darrera representació als murals de la Mosquera

Una de les visites teatralitzades a la Mosquera (Comú d’Encamp)

Aquest dissabte, dia 30 de setembre, tindrà lloc la darrera de les representacions programades en el marc de les visites guiades i teatralitzades al murals de la Mosquera, a Encamp. Les visites han anat a càrrec de l’Escola de Teatre Entreacte sota el títol ‘Encamp 1900-1950. Els murals que cobren vida’. A través d’un recorregut circular (sortint des de davant de l’oficina de Turisme d’Encamp) els assistents han anat descobrint la història i presència de la desena de murals creats per l’artista del país Samantha Bosque.

Els murals van ser pintats l’any passat gràcies a un acord entre els veïns i el Comú d’Encamp amb l’objectiu d’embellir un dels nuclis tradicionals de la parròquia. Les creacions estan plasmades sobre portes i façanes dels edificis de la zona i reprodueixen la quotidianitat de principis del segle XX a Andorra, on es poden trobar figures i esdeveniments representatius, com un síndic, un ball de Festa Major, un paisatge dels Cortals d’Encamp o un Peugeot 201, entre d’altres.

Per a assistir a la darrera visita és necessari fer reserva prèvia enviant un correu a turisme@encamp.ad, trucant al 731 000 o via WhatsApp al 641 000. El preu de la inscripció és d’1 euro. Hi haurà tres passis, a les 12, 12:30 i 13 hores.