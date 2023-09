Benvinguts a Pagès inclou 40 activitats agroturístiques al Pirineu

Presentació de Benvinguts a Pagès La Festa (Foto: Benvinguts a Pagès)

El Pirineu oferirà durant el cap de setmana vinent, del 30 de setembre i 1 d’octubre, un total de 41 experiències agroturístiques repartides per tot el territori, en el marc de la proposta Benvinguts a Pagès La Festa. En total hi participaran 7 explotacions, 12 restaurants de proximitat i 19 allotjaments rurals. A més a més, s’ha previst tres activitats complementàries.

La presentació del programa s’ha fet en una roda de premsa celebrada a La Manreana, a Juneda, una de les explotacions que participen en l’edició d’enguany, que també inclou el territori de Lleida. Com a representant pirinenc hi va assistir Iban Campos, responsable de Formatges del Pallars i Casa Miravet.

Benvinguts a Pagès La Festa és una oportunitat per a redescobrir comarques com l’Alt Urgell (7 propostes), l’Alta Ribagorça (3 propostes), Cerdanya (6 propostes), Pallars Jussà (9 propostes) i Pallars Sobirà (16 propostes), així com l’origen d’allò que es menja. Els participants podran conèixer els professionals que produeixen els aliments que formen part de la rica i variada gastronomia catalana.

Per a prendre part en les activitats cal inscriure’s prèviament a través de la pàgina web de l’esdeveniment.