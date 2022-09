Encamp: Enfira’t, 70 expositors i 12.000m2 d’espai firal per a visualitzar el teixit econòmic i social

El cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, han inaugurat avui dissabte l’Enfira’t, la primera fira multisectorial d’Encamp per a visualitzar el teixit empresarial i social de la parròquia en un format obert per a tots els públics.

A primera hora del matí les autoritats assistents han iniciat el recorregut a la zona de la construcció, i a l’inici del passeig de l’Alguer on hi ha la zona d’alimentació, han tingut lloc els parlaments inaugurals i el tall de cinta protocol·lari que ha donat el tret de sortida a un cap de setmana de “l’Enfira’t un punt de trobada comercial, un aparador, un cap de setmana festiu, de molta participació, de sortir al carrer, i sobretot, de fer poble” tal i com ha dit la cònsol major, Laura Mas.

Mas ha recordat que un dels propòsits de l’equip comunal és “dur a terme accions reals i tangibles de suport al teixit econòmic”, com es va fer durant la pandèmia i “com ho fem avui posant a disposició dels emprenedors un terreny de joc perquè tothom pugui jugar el seu millor partit”

Mas ha recordat que a principis del segle XX se celebrava una fira de bestiar, amb centre neuràlgic a la plaça del Consell, i ha celebrat la iniciativa d’avui ja que “Encamp, el segle passat, ja tenia fira, i precisament, era l’endemà de Meritxell. Crec que no hem pogut escollir millor data per a recuperar el nostre passat comercial i actualitzar-lo a les necessitats d’avui”

Per la seva part el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que aquest cap de setmana s’apleguen 70 expositors distribuïts en 6 espais firals: carrer nou prat de l’Areny, passeig de l’Alguer, Sala de Festes i de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural, pati de l’escola francesa, plaça dels Arínsols i aparcament de Prat de l’Areny.

Marot ha agraït “la predisposició de les empreses, entitats i associacions per a participar en aquest primer Enfira’t” i ha animat a tothom a “redescobrir les empreses de la parròquia ja que sorprendrà la diversitat de serveis i productes que podem trobar al costat de casa”

El cap de govern, Xavier Espot, ha felicitat al comú d’Encamp per la iniciativa i ha explicat que “en un context econòmic complicat, l’esforç, l’emprenedoria i els valors del treball són cabdals per a lluitar contra les conseqüències adverses. La fira multisectorial d’Encamp és una oportunitat per a generar treball i un excel·lent aparador per a mostrar productes i serveis”.

Continua el primer concurs de gruistes d’Andorra

Una de les empreses participant a la fira, Euro Grues, organitza el primer concurs d’operadors de grua-torre d’Andorra que consisteix en unes proves de precisió, com per exemple, moure un bloc de contrapès de 1000 kg, i tot fent un circuit amb pilotes i cons demostrant la precisió, rapidesa i habilitats manipulant una grua torre, concretament la que està ubicada a les obres del nou parc de l’Ossa.

Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen a l’oficina de Turisme o bé a l’estand de la fira d’Euro Grues. Caldrà demostrar, com a mínim un any d’experiència. El concurs ha començat aquest matí de dissabte i continuarà avui a la tarda i demà diumenge al matí. L’entrega de premis serà diumenge a la tarda.

Programa d’activitats preparat per les entitats i les empreses de la parròquia

Diverses entitats i associacions esportives de la parròquia han organitzat un programa d’activitats per a tots els públics, amb exhibicions, tallers i accions solidàries, com per exemple, els relleus a la piscina del Complex organitzats pel Club Natació Encamp, que han aplegat una trentena de participants durant el matí i la recaptació anirà a favor de Càritas d’Encamp, o l’exhibició de karate amb una trentena de participants que han fet la presentació de la nova temporada del club Karate Encamp.

A la plaça dels Arínsols, Rokyo ha estrenat els concerts del cap de setmana en una plaça plena d’inflables de l’empresa Gatzara, que durant tot el cap de setmana, per un preu de 3 euros per franja horària (matí o tarda), es podran gaudir sense límit de temps.

Al patí de l’escola francesa el Club de Tir amb Arc ha preparat una exhibició i un taller per a aprendre a tirar amb arc i endur-se un record de la tirada, amb un bolígraf en forma de fletxa. Per a participar a l’activitat es fa una donació de 3 euros al club.

A la sala de festes del Complex, just al costat de l’escenari, els aficionats al bàsquet rebran la visita del Brut, la mascota del BC Andorra, que a les 17 h serà a l’stand del club per a fer-se fotos i tirar unes cistelles amb tothom que vulgui.

La tarda continuarà amb un TED Talk a l’escenari de la sala de festes del Complex, a les 18 h, on l’empresa Sinzerad, oferirà una xerrada gratuïta per a empreses sota el títol: “Transformació digital: Per on començar?

A la plaça dels Arínsols, hi haurà la signatura de llibres: “La fiesta inolvidable” de Exi, i “Mask Off” de Mònica Morán (@monismurf), dos joves youtubers residents a Encamp. Per tal d’assistir a la signatura de llibres caldrà retirar l’entrada (gratuïta) a l’estand de l’oficina de turisme per a controlar l’aforament limitat a 300 persones.

Portes obertes als museus de la parròquia durant tot el cap de setmana

Durant tot el cap de setmana hi haurà portes obertes als museus de la parròquia, el Museu de l’Automòbil (dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h i diumenge de 10 h a 14 h), el Museu de l’Electricitat (de 10 h a 11:30 h i de 15 h a 17 h, i diumenge de 10 h a 20 h) i Museu Casa Cristo (de 10 h a 19 h i diumenge de 10 a 16 h reserva prèvia al 833 551).