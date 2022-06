Encamp EcoParc guanya el concurs d’idees per a la reactivació turística de les Pardines i Engolasters

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquesta tarda de dilluns dels premis del concurs d’idees per a la reactivació econòmica i turística de les zones del llac d’Engolasters i del camí de les Pardines. El projecte guanyador ha estat Encamp EcoParc, realitzat de forma transversal per les empreses KX arquitectura, Summit advisors i Event 3.0.

El segon premi ha estat per al projecte Interconnexió Ecoturística Engolasters Pardines, presentat per Enric Martínez Sala i el tercer per al projecte Park Natura, de Naiara Galdòs Pérez. A més, per la seva aportació i idees presentades, el comú ha donat un accèssit al projecte Enroc 3.0, presentat per Laia Navarro Marín i Jaume Tomàs Vilana, en reconeixement a la participació ciutadana en el desenvolupament de la parròquia.

La cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, i el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, han estat els encarregats de lliurar els premis en presència dels membres del jurat que han determinat per unanimitat els projectes finalistes.

El conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot ha destacat que a l’hora d’escollir al guanyador s’han tingut en compte aspectes com els estudis ambientals o el pla econòmic presentats “A més, ens ha agradat molt el fet que tot el que inclou el projecte és apte per a tothom: famílies, aventurers, gent amb mobilitat reduïda… Qualsevol usuari, tingui l’edat que tingui, podrà venir a gaudir i passar-ho bé”.

Pel que fa a les properes fases del concurs, el conseller ha matisat que durant els propers dies “desenvoluparem més el projecte guanyador amb els seus creadors i estudiarem a fons els diferents aspectes que inclou per a establir la següent fase: la concessió per a l’execució i la gestió privada del projecte”.

Un projecte accessible per a tots els usuaris

El responsable de l’empresa Event.3.0, Sebastià Vidal, ha explicat que el projecte Encamp EcoParc “vol ser un atractiu no només per a les Pardines i Engolasters, sinó per a tota la parròquia, per això precisament hem inclòs la paraula Encamp a dins del nom del projecte”.

Pel que fa a les característiques del projecte guanyador, Vidal ha destacat que sobretot s’han tingut en compte aspectes com “l’accessibilitat per a tots els ciutadans, el respecte per l’entorn natural i el medi ambient i el consum energètic”.

Atraccions i idees del projecte

El projecte està diferenciat en quatre sectors, i cadascun d’ells contempla diferents activitats que es complementen i es poden gaudir per separat. Com a exemple, Vidal ha explicat que a les zones d’entrada “s’hi han previst espais de benvinguda a l’usuari i diferents escultures per a la zona de les Pardines.

Mentre que a les zones més intermitges, allunyades dels extrems, la idea és fer-hi activitats més d’aventura, com la zona del túnel, on hem proposat una passarel·la de vidre transparent panoràmica, unes càpsules de pedal i una tirolina tipus muntanya russa, així com un mirador”.

D’altra banda, a la zona de la Carbonera, el projecte hi preveu unes cabanes als arbres “perquè els usuaris puguin allotjar-se i gaudir de l’experiència de dormir a la natura. I a la zona d’Engolasters s’ha previst unes fonts al llac i un bosc encantat amb il·luminació nocturna”, ha destacat Vidal.

Tanmateix, Vidal ha matisat que hi haurà diferents espais adaptats per als usuaris que accedeixen a la zona en bicicleta. En aquest aspecte, “hem previst que hi hagi diferents punts on es pugui reparar una punxada o on hi hagi una zona de càrrega per a les bicicletes elèctriques. Tot perquè tothom s’hi senti còmode”.

Inversió estimada de 10,5 milions

Segons ha destacat Vidal, els estudis inicials del projecte guanyador estimen que el pressupost total “podria oscil·lar al voltant dels 10,5 milions d’euros. És cert que l’estudi pressupostari es va fer a finals de l’any 2021, avui dia possiblement la xifra ha quedat obsoleta per tota la situació actual de la construcció.

Al final, cal tenir present que són estudis aproximatius”. A més, ha afegit que no és necessari “posar en marxa tot el projecte a la vegada, com les idees que hem presentat són independents, es poden construir per separat i quan convingui”.