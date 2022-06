Canillo tanca el primer trimestre amb un superàvit d’1 milió d’euros

El Comú de Canillo ha celebrat aquest migdia de dilluns el tradicional Consell de Comú Sabut (Octava de Corpus per a assistir a l’Església i Pagament de les Terces) en el qual s’ha presentat el tancament pressupostari del primer trimestre d’aquest any amb un resultat d’1 milió d’euros de superàvit.

Així doncs, els ingressos han estat de 3.818.702 euros, que corresponen a un 17% del previst al pressupost. Per la seva part, les despeses han estat de 2.755.510 euros.

L’administració que encapçalen el cònsol major i el cònsol menor, Francesc Camp i Marc Casal, respectivament, ha valorat que “les xifres del primer trimestre ens fan tenir una previsió d’ingressos que es mantindrà en la línia fixada en el pressupost del 2022, ja que en el primer trimestre s’ha liquidat el 17% de la previsió d’ingressos, tot i que el pressupost es va aprovar al febrer i, per tant, tot indica que podrem dur a terme els projectes plantejats en el pressupost inicial”.

Entre les despeses d’inversió més rellevants hi ha la compra del terreny de l’Escola Bressol per un import de 820.530 euros així com el desplegament de xarxa wifi en zones concretes dels principals nuclis de la parròquia, millores a la xarxa d’aigua potable i als parcs i jardins, i l’adquisició d’un vehicle per a jardineria.

Garantir la continuïtat del sector primari

Durant la sessió també s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Comú i la Cambra d’Agricultura de l’Arieja per a l’estudi i acompanyament del sector ramader de Canillo. Camp ha explicat que el sector no creix i no està prou garantit el relleu generacional i que aquest fet suposa una problemàtica a la parròquia.

La Cambra d’Agricultura activarà un treball de camp per tal d’elaborar un diagnòstic i desplegar una sèrie de mesures per a capgirar aquesta situació al sector primari de Canillo.

A més, durant la sessió de consell s’ha aprovat un suplement de crèdit per un import total de 17.890 euros que es destinen a les despeses de subvenció dels forfets d’esquí dels residents a la parròquia. En total s’han subvencionat 463 forfets, un 17% més que el 2019.

També s’ha aprovat un suplement de crèdit per un import total de 12.080 euros que es destina a fer front a les despeses derivades de l’ampliació del contracte de lloguer de l’aparcament d’Incles, que passa de ser de quatre mesos a anual, i a més es modifica la dimensió del terreny, que es redueix mínimament.

De la mateixa manera, s’ha aprovat un suplement de crèdit per un import total de 200.000 euros per a fer front a les despeses derivades de l’ampliació temporal del servei de transport al Pont Tibetà i al Roc del Quer fins el mes de novembre de 2022.

Així mateix, s’ha modificat l’article 61 de l’Ordinació d’Arrestos de la parròquia de Canillo als efectes de determinar els supòsits i circumstàncies en els quals es pot autoritzar l’activitat de venda ambulant, en general i en la seva versió de restauració mòbil (també anomenada “food truck”, en la seva forma anglesa), així com establir el corresponent règim sancionador.

Finalment, s’ha modificat l’Ordinació reguladora de la tinença i del control dels animals de companyia en les vies públiques urbanes i rurals de la parròquia de Canillo.