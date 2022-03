Encamp clou les activitats de ‘La cultura no s’atura’ amb un viatge per la història de la neu a Andorra

La façana del Centre Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit aquest dissabte a la tarda l’espectacle de dansa ‘la 5a façana i la neu’. Es tracta de la darrera activitat realitzada a la parròquia d’Encamp en el marc del programa ‘La cultura no s’atura’, endegat pel Govern d’Andorra amb la col·laboració dels set comuns.

L’espectacle ha aplegat dansa, música i teatre i ha comptat amb l’assistència d’un centenar d’espectadors, entre els quals el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, i el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández.

El fil conductor de ‘la 5a façana i la neu’ ha estat l’evolució de la societat i el país amb l’activació de la temporada d’esquí. Les actrius i ballarines Cristina Pericas, Vivian Rivera i Alícia Nevado (de la companyia Non Project) han fet un recorregut per la història d’aquesta activitat, des del primer telecadira al Pas de la Casa i la seva adequació per allotjar-hi als treballadors, fins a l’establiment dels primers sectors de Grandvalira. L’actuació també ha comptat amb una banda sonora interpretada en directe per Alèxia Verdaguer.