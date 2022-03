El Bàsquet Club Andorra ressorgeix davant el Bilbao Basket (82-72)

El Bàsquet Club Andorra ha sumat una victòria que pot ser cabdal en les seves aspiracions d’aconseguir la permanència i continuar competint a l’ACB moltes més temporades. Després de quatre derrotes consecutives, especialment la del cap de setmana passat a Múrcia, el conjunt tricolor, tercer per la cua a la classificació, estava obligat a reaccionar i més jugant davant el seu públic. Doncs aquest dissabte, per fi, ha arribat la reacció en forma de vuitena victòria que dona una mica d’oxigen, optimisme i confiança a l’equip per afrontar les últimes deu finals de la fase regular.

El Bàsquet Club Andorra, amb una bona intensitat, el partit ha començat dominant amb els punts de Hannah i Jelinek (13-7) però les rotacions de David Eudal han fet la inèrcia dels locals. Han patit en l’atac estàtic, amb certa ansietat i precipitació. Els tricolors han tancat el primer quart per darrere en el marcador (15-17).

Amb el pas dels minuts, fent mal per dins, el Bilbao han anat ampliant les diferències amb un 2-8 de sortida en el segon quart (17-25) que ha obligat a David Eudal a aturar el partit. Els tricolors, a remolc, desencertats, han fallat tirs fàcils sota cistella i han continuat sense donar la volta al marcador, però la defensa del BC Andorra més l’encert de Jelinek i McIntyre en el tram final de la primera meitat ha permès a l’equip marxar al descans amb una mínima renda després d’un 20-11 de parcial (37-36).

En un tercer quart molt ajustat, amb constants intercanvis de cistelles, l’aparició de Crawford ha ajudat al Bàsquet Club Andorra a agafar una màxima de 6 punts (58-52) però el Bilbao ha reaccionat amb un 0-6 de parcial que ha deixat tot obert de cara a l’últim quart (58-58). No obstant això, en el moment més complicat el BC Andorra ha fet un pas endavant. Des de la defensa, amb l’entrega i energia de tots els seus integrants, amb els punts de Diagne, Paulí o Jelinek i amb una gran comunió amb l’afició, els tricolors han anat ampliant les diferències fins al 82-72 final. Una victòria balsàmica a deu jornades per al final.

El Bàsquet Club Andorra tornarà a competir aquest dimarts vinent visitant la pista del Lietkabelis lituà (18 h) en una nova jornada d’Eurocup. La propera cita ACB serà dissabte a la pista del BAXI Manresa (20:45 h).