Encamp acull la cloenda de la trobada d’scooters amb 120 motocicletes Vespa i Lambretta clàssiques

Encamp ha acollit la cloenda de la primera trobada internacional d’scooters organitzada per scooters Riders Andorra i Scooterisme Catalunya que a aplegat un total de 120 motocicletes clàssiques, principalment de les marques Vespa i Lambretta, algunes d’elles amb gairebé 70 anys d’antiguitat.

El consol menor, Jean Michel Rascagnères, ha donat la benvinguda a l’organització i a tota l’expedició que ha aplegat més de 150 persones de fora del país, principalment de Catalunya (amb clubs històrics com els de Sabadell, Lleida, Vespa ruter Barcelona, Llinars, Amigos i Vespas, Scooters Club Girona,…) però també d’altres indrets com Alemanya, ja que un dels participants ha viatjat durant 22 hores i més de 1500 quilòmetres per a acudir a la trobada amb la seva vespa clàssica.

El cònsol menor ha agraït a l’organització que hagin escollit Encamp “per a celebrar la cloenda d’aquesta trobada internacional i esperem que l’any vinent puguem gaudir de nou d’una exposició de clàssics com aquesta convertint la plaça dels Arínsols en un petit museu de la moto a l’aire lliure per una estona” on els encampadans més encuriosits i amants del motor han pogut gaudir de l’exposició.

Enric Noguer, organitzador de la trobada ha destacat que “estem molt agraïts amb tots els comuns per l’acollida i les facilitats per a poder organitzar aquesta trobada, ja que venir a Andorra és un plaer i organitzar coses també per les facilitats” i ha destacat que “la gent està molt contenta i hem pogut gaudir del paisatge i unes rutes fantàstiques”

L’organització ha avançat que es preveu una nova trobada per a l’any vinent.