Lliga de les Nacions: Andorra 1 – Letònia 1. Aprovat amb nota

Nou partit de la Copa de les Nacions (darrer de la fase), en aquest cas jugat a Andorra. La selecció nacional de futbol ha pogut empatar a les acaballes del partit i esgarrapar, així, un punt. Els del Principat rebien al combinat nacional de Letònia després d’haver guanyat el seu darrer compromís davant la selecció de Liechtenstein.

Gutkovskis s’ha avançat en el minut 50 de partit per als visitants i, a manca de 2 minuts per a la finalització del temps reglamentari (88′), la selecció d’Andorra ha igualat el marcador amb un gol de Berto Rosas. Els del Principat han xutat més però amb poca precisió, 18, per 11 xuts Letònia. Tot i que, entre els tres pals, ambdós conjunts han tingut per igual 4 oportunitats.

La possessió de la pilota ha estat per a l’equip de Letònia (44%-56%) i també ha estat més efectiu en les passades el combinat visitant (256-323).

L’empat de Letònia és un petit contratemps per a la selecció andorrana. Ara, si no hi ha canvis de darrera hora a la classificació, després dels 6 partits e la fase, els letons són primers amb 13 punts, els mateixos que Moldàvia, a la segona plaça. Andorra ocupa la tercera posició amb 8 punts i tanca la taula Liechteistein amb 0 punts