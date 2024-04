Encamp acollirà el primer Campus BC Andorra de bàsquet

Una pilota de bàsquet entrant a la cistella (iStock)

El Comú d’Encamp i el BC Andorra han presentat recentment el 1r Campus BC Andorra, el primer del país dedicat exclusivament a la pràctica del bàsquet. La presentació va anar a càrrec del conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, el responsable de la base del BC Andorra i director del campus, David Eudal, i el també tècnic de la base del club i coordinador del campus, Xavier Luque.

En aquesta ocasió, el Comú cedirà les instal·lacions esportives d’Encamp i el Pas de la Casa perquè es pugui portar a terme aquest campus, que tindrà una durada de tres setmanes: del 30 de juny fins al 19 de juliol.

Seran uns dies plens de bàsquet i diversió destinats a jugadores i jugadors nascuts entre l’any 2008 i l’any 2014 que es dividiran en tres torns diferents per tal de donar cabuda a totes i cadascuna de les inscripcions. De fet, les inscripcions ja estan disponibles perquè tots aquells interessats i interessades puguin fer les seves reserves.

El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, va destacar que “és una satisfacció acollir aquest campus, ja que en fer-se al mes de juliol, que encara no és temporada alta, ajuda a omplir places hoteleres, fent que les accions de turisme esportiu i familiar siguin una realitat, a més d’ampliar les activitats esportives que s’ofereixen a la parròquia”.

L’objectiu del campus, segons va explicar David Eudal “és un orgull oferir aquest servei als nens i nenes del club, però també a tot jugador i jugadora que tingui interès a continuar creixent en el món del bàsquet” i Xavier Luque, va afegir que “esperem que aquest Campus sigui d’enriquiment per a tothom, tant per la gent d’Andorra com de fora“.

Ambdos van coincidir en que es proporcionarà un espai d’aprenentatge intensiu i de passió pel bàsquet durant les vacances d’estiu. Una oportunitat única per a aprofundir en aquest esport, amb una setmana plena d’entrenaments específics de bàsquet orientats a la millora personal, potenciar les habilitats tècniques i tàctiques de cada jugador mitjançant exercicis individualitzats, situacions de joc real i competicions.

Més enllà de l’àmbit esportiu, s’ha fet incís també en la importància de fomentar la convivència, que es treballarà mitjançant jocs col·lectius, activitats culturals o passejades per l’entorn de la parròquia d’Encamp.

Un cop més, Encamp serà el centre de l’activitat del BC Andorra, amb un campus que dona continuïtat al conveni de col·laboració entre les dues parts amb la ferma voluntat de continuar col·laborant en l’àmbit esportiu i la promoció de la parròquia.