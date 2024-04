Detectada en 27 empreses la immigració clandestina

Foto d’arxiu d’una treballadora en una cafeteria

La Policia ha controlat 97 empreses al llarg de 2023 i s’ha investigat la situació de 350 persones. D’aquestes, n’han sorgit 27 expedients sancionadors amb més d’una cinquantena d’irregularitats, la majoria de les quals per treball irregular o bé per estar fent una feina tenint permís per a fer-ne una altra. Quan es detecta aquesta situació, les autoritats emeten una sanció administrativa als responsables de l’empresa i comminen l’empleat a abandonar el país.

Quant a detencions, el 2023 se n’han fet 33 relacionades amb la immigració clandestina, més concretament per falsificació o alteració de documents amb la finalitat d’obtenir el permís de residència i treball, segons informa AndorraDifusió.