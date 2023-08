Encamp: 296 participants a les activitats d’estiu de la gent gran

Sortida a les Pardines (Comú d’Encamp)

Les activitats d’estiu del programa de lleure per a la gent gran impulsat pel Comú d’Encamp han aplegat 296 participants en les més de 20 propostes que s’han ofert enguany. La cònsol major, Laura Mas, i el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, han acompanyat aquest matí de dimarts a la gent gran en la darrera activitat de natura que incloïa el programa. La sortida ha consistit en una passejada pel camí de les Pardines fins al llac d’Engolasters. Fent parada també a La Carbonera, ubicada al mig del camí interparroquial.

La cònsol major i el conseller han aprofitat l’activitat per a intercanviar opinions amb els assistents i escoltar les seves inquietuds en referència a la parròquia o a temes relacionats. A més, han agraït la gran participació i “l’acollida” que s’ha fet per part del col·lectiu a les diferents activitats, destacant la importància d’iniciatives com el programa de lleure, ja que “fomenten l’activitat i la interacció” entre la gent gran.

Entre les activitats d’enguany hi ha hagut propostes esportives, culturals, d’oci i lúdiques pensades per als diferents perfils del col·lectiu. Entre les sortides més destacades s’ha fet, per exemple, passejades pel camí de Mojácar, el Rec del Solà, la Ruta del Ferro, les Pardines, el Camí Ral, la zona de les Bons, el camí fins a Ràdio Andorra o la Vall d’Incles.

També s’ha visitat Casa Cristo, Sant Romà de les Bons, el mirador solar de Tristaina, el Pont Tibetà, el mirador del Roc del Quer i el Museu Carmen Thyssen. A més, s’ha fet una sortida a Caldea, a la Formatgeria Raubert a Escàs (on a banda de la visita s’ha gaudit d’una degustació) i al Pastador (on s’ha impartit un taller de melmelada).





Festa de cloenda i última activitat d’estiu del programa de lleure

Les activitats d’estiu es van iniciar el 4 de juliol i finalitzaran aquest divendres, 1 de setembre, amb una visita i taller al Museu Thyssen.

A banda, aquest dijous, 31 d’agost, hi haurà una festa de cloenda amb una masterclass de ball, a les 10 hores, a la plaça dels Arínsols i, posteriorment, un esmorzar de germanor al Cafè del Poble.

Les inscripcions per a ambdues sortides encara estan obertes i es poden fer a La Valireta com a màxim un dia abans de cada activitat. El cost és d’1 euro per sortida i persona. Per a més informació es pot contactar al telèfon 731 670.