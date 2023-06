Calendari de les sortides d’estiu de la gent gran a Encamp

Cartell anunciant el programa de sortides de la gent gran a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp iniciarà el dimarts, dia 4 de juliol, i fins a l’1 de setembre, les sortides d’estiu de la gent gran. La iniciativa s’emmarca en el programa de lleure previst per al col·lectiu i inclou més de 20 activitats esportives, d’oci i culturals.

Els dimarts i dijous es faran caminades per diferents espais de la parròquia i d’arreu del país, com per exemple, el camí de Mojácar, el Rec del Solà, la Ruta del Ferro, Les Pardines, el Camí Ral, La zona de les Bons, el camí fins a Ràdio Andorra o la Vall d’Incles.

Pel que fa a les visites culturals i les excursions a la muntanya, s’anirà a Casa Cristo, Sant Romà de les Bons, el mirador solar de Tristaina, el Pont Tibetà, el mirador del Roc del Quer i el Museu Carmen Thyssen, on es faran diferents tallers relacionats amb les exposicions del museu.

Finalment, entre les activitats d’oci hi ha: una sortida a Caldea, a la Formatgeria Raubert a Escàs (on es farà visita més degustació) i al Pastador (hi haurà un taller de melmelada).

La cloenda de les sortides d’estiu de la gent gran d’Encamp tindrà lloc el 31 d’agost amb una masterclass de ball a la plaça dels Arínsols a les 10 hores i, posteriorment, un acte de tancament al Cafè del Poble amb aperitiu, a les 11 hores.

Totes les activitats del programa de sortides es poden consultar aquí.





Punt de sortida de les activitats i inscripcions

El punt de sortida de totes les activitats serà la plaça de Sant Miquel d’Encamp i l’horari variarà entre les 9 i les 10:30 hores en funció de l’activitat.

Les sortides disposen de places limitades, per aquest motiu, cal fer inscripció prèvia a La Valireta com a màxim un dia abans de l’activitat. El cost és d’1 euro per sortida i persona. Per a més informació es pot contactar al telèfon 731 670.